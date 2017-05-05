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Який чай найкраще пити зранку?

05.05.2017 22:39
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Який чай найкраще пити зранку?

Цей напій відмінно тонізує і додає енергії. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Покрокова інструкція приготування чаю з лимоном та імбирем:

з імбиру потрібно зняти шкірку, а сам корінь нарізати тонкими слайсами;
лимон помити, обдати гарячою водою, після чого нарізати кружечками;
закип’ятити воду;
в чайник для заварювання додаємо слайси імбиру, кухлики лимона, після залити окропом і накрити кришкою;
через 15 хвилин ароматний чай можна розлити по чашках. Для поліпшення смакових якостей можна додавати цукор, мед.

Діткам до трьох років цей напій давати не рекомендується. Після, якщо не було виявлено алергічної реакції, а також протипоказань до вживання цієї рослини, малюкам можна давати не концентрований імбирний чай з медом (для поліпшення смакових якостей).



Теги: Донбасс, чай, лимон, имбирь, утро
 
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