Які три продукти у жодному разі не можна мити?

07.05.2017 18:35

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1. Курку

Багато людей вважають, що перед цим м'ясо потрібно промити під струменем води, щоб позбутися від бактерій. Але правда в тому, що, підставивши курку під струмінь води або опустивши в миску, ви не змиваєте бактерії, зате заражаєте раковину, посуд, робочу поверхню і всі місця, куди могла бризнути вода. Одна з найпоширеніших бактерій на курячому м'ясі - сальмонела. Вона може викликати діарею, жар і біль у животі. Такі симптоми можуть тривати від 4 до 7 днів. Всі бактерії, що живуть на курячому м'ясі, гинуть при температурі 165 градусів, тому мити його немає сенсу.



2 яйця

Яйця, вироблені на фабриці, покривають захисним шаром, який ізолює бактерії і запобігає їх поширення на інші продукти. Тому ніколи не мийте покупні яйця.



3. Рибу

Так само, як і в випадку з куркою, миття не вбиває бактерії, а, навпаки, сприяє їх поширенню на інші поверхні.