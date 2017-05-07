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Прогноз по блокаде оказался верным, но проблемы никуда не делись

07.05.2017 07:10
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Прогноз по блокаде оказался верным, но проблемы никуда не делись

Мое интервью, двух месячной давности по блокаде, как видите, прогноз оказался верным. Но проблемы, как были, так и остались, плюс растут в прогрессии. Оставлю здесь, что бы было, меньше глупых вопросов, со стороны все знающих "экспертов " и на память о политиках-популистах.
Луганчанин, который сейчас проживает в Северодонецке, общественный деятель Денис ДЕНИЩЕНКО менее радикален в оценках и подходах, но соглашается с тем, что в стране действительно нет постоянной стратегии как по деокупации Донбасса, так и ясности в определениях о так называемой блокаде. «Ситуация с блокадой действительно неоднозначна, — комментирует «Дню» Денис Денищенко. — Есть официальная позиция руководства государства, с которой я соглашаюсь, — законов необходимо придерживаться. Но необходимо понимать, что в ситуации с незаконным перемещением грузов, которое происходит на линии разграничения в течение трех лет, уже давно нужно разобраться и отработать четкую государственную стратегию. Мне, как гражданину Украины, непонятно, почему олигархи могут вывозить уголь и металл из оккупированных территорий, а обычные граждане не могут оттуда вывезти свое имущество и оборудование. Каков результат так называемой блокады в течение последних лет? Гривна на оккупированной территории вымыта, украинские товары там не присутствуют. Соответственно оккупированная Кремлем территория со стороны Украины оказалась изолированной, а со стороны РФ наоборот интенсивность товарооборота выросла. Причем изоляция эта с нашей стороны не только продовольственная, но и информационная. Только такая блокада вредит не оккупанту, а украинцам. Таким образом, мы теряем украинское присутствие на части Донбасса».
«Что касается «блокады», которую ныне организовали некоторые политики, то я согласен, что она проходит не системно, — говорит Денис Денищенко. — Особого материального вреда оккупанту она не сделает, но может быть определенный политический эффект, которого, скорее всего, стремятся достичь организаторы. Думаю, что как эта «блокада» неожиданно началась, так она неожиданно и закончится. Плюс от этих действий заключается в том, что к перемещению грузов больше стали привлекать внимание. Но проблемой необходимо заниматься в комплексе на уровне СНБО и правительства. При этом необходимо учитывать интересы граждан Украины, а не только интересы олигархов и финансово— промышленных групп. Ответственные чиновники давно уже должны были бы подготовить такой план и предоставить его. Кабмин вроде бы создал план реинтеграции, но он вызывает споры. О какой общей «блокаде» мы говорим, если оккупированные территории имеют полностью открытую границу с РФ? Нужно осознавать, что против нас ведется «гибридная война». Поэтому и мы должны отвечать адекватно, а не линейными решениями. К сожалению, нынешняя блокада является лишь стимулом для развития коррупции, в том числе и в силовых органах, и обогащения незаконных формирований, которые контролируют потоки. Чтобы этого не было, нужно максимально это все легализовать. Я наблюдаю, как задерживают людей, которые везут 500 кг мяса, а параллельно курсируют потоки фур и поезда. Ни для кого не секрет, что этими поездами ходит не только тот уголь, который предназначен для ТЭЦ. Это большие деньги и несистемность в данном случае играет против Украины».

Источник Трибун



Теги: Донбасс, прогноз, блокада, проблемы
 
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