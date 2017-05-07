Все рубрики раздела
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
Прогноз по блокаде оказался верным, но проблемы никуда не делись
Мое интервью, двух месячной давности по блокаде, как видите, прогноз оказался верным. Но проблемы, как были, так и остались, плюс растут в прогрессии. Оставлю здесь, что бы было, меньше глупых вопросов, со стороны все знающих "экспертов " и на память о политиках-популистах.
Луганчанин, который сейчас проживает в Северодонецке, общественный деятель Денис ДЕНИЩЕНКО менее радикален в оценках и подходах, но соглашается с тем, что в стране действительно нет постоянной стратегии как по деокупации Донбасса, так и ясности в определениях о так называемой блокаде. «Ситуация с блокадой действительно неоднозначна, — комментирует «Дню» Денис Денищенко. — Есть официальная позиция руководства государства, с которой я соглашаюсь, — законов необходимо придерживаться. Но необходимо понимать, что в ситуации с незаконным перемещением грузов, которое происходит на линии разграничения в течение трех лет, уже давно нужно разобраться и отработать четкую государственную стратегию. Мне, как гражданину Украины, непонятно, почему олигархи могут вывозить уголь и металл из оккупированных территорий, а обычные граждане не могут оттуда вывезти свое имущество и оборудование. Каков результат так называемой блокады в течение последних лет? Гривна на оккупированной территории вымыта, украинские товары там не присутствуют. Соответственно оккупированная Кремлем территория со стороны Украины оказалась изолированной, а со стороны РФ наоборот интенсивность товарооборота выросла. Причем изоляция эта с нашей стороны не только продовольственная, но и информационная. Только такая блокада вредит не оккупанту, а украинцам. Таким образом, мы теряем украинское присутствие на части Донбасса».
«Что касается «блокады», которую ныне организовали некоторые политики, то я согласен, что она проходит не системно, — говорит Денис Денищенко. — Особого материального вреда оккупанту она не сделает, но может быть определенный политический эффект, которого, скорее всего, стремятся достичь организаторы. Думаю, что как эта «блокада» неожиданно началась, так она неожиданно и закончится. Плюс от этих действий заключается в том, что к перемещению грузов больше стали привлекать внимание. Но проблемой необходимо заниматься в комплексе на уровне СНБО и правительства. При этом необходимо учитывать интересы граждан Украины, а не только интересы олигархов и финансово— промышленных групп. Ответственные чиновники давно уже должны были бы подготовить такой план и предоставить его. Кабмин вроде бы создал план реинтеграции, но он вызывает споры. О какой общей «блокаде» мы говорим, если оккупированные территории имеют полностью открытую границу с РФ? Нужно осознавать, что против нас ведется «гибридная война». Поэтому и мы должны отвечать адекватно, а не линейными решениями. К сожалению, нынешняя блокада является лишь стимулом для развития коррупции, в том числе и в силовых органах, и обогащения незаконных формирований, которые контролируют потоки. Чтобы этого не было, нужно максимально это все легализовать. Я наблюдаю, как задерживают людей, которые везут 500 кг мяса, а параллельно курсируют потоки фур и поезда. Ни для кого не секрет, что этими поездами ходит не только тот уголь, который предназначен для ТЭЦ. Это большие деньги и несистемность в данном случае играет против Украины».
Источник Трибун
Теги: Донбасс, прогноз, блокада, проблемы
- Сеть порвал сюжет, как в ночном клубе Севастополя якобы кричали "Слава Украине!" (ВИДЕО)
- В Донецке дождь не ожидают
- Движение фур с российскими номерами на дорогах Украины продолжают блокировать, а водителей с георгиевскими лентами - наказывать (ВИДЕО)
- Прогноз букмекеров: какие шансы у "Шахтера" на победу в чемпионате Украины?
- "Среди фур, которые мы развернули, были те, на которых большими буквами было написано ROSHEN", - Чубаров
- Готовьте зонтики: в Украину идут холодные дожди
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Порошенко рассказал, что будет с Коломойским в случае невозврата кредитов «Приватбанка»16:50
- Украинские военкоматы готовятся к призыву офицеров запаса - выпускников военных кафедр16:40
- Коррупция в армии: последовали громкие увольнения16:28
- Порошенко и Меркель обсудят давление на РФ и европейский вектор Украины16:12
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!