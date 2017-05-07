«Среди человеческих костей, которые ковш экскаватора поднял на поверхность, я обнаружил детские очки. До сих пор храню их как доказательство фашистских злодеяний»

07.05.2017 07:32

В Полтаве на месте строительства нового жилого микрорайона, который должен занять территорию бывших артскладов, бульдозерист вырыл человеческие останки, которые могут принадлежать как умершим в ХІХ веке, так и убитым фашистскими оккупантами мирным жителям во время Второй мировой войны либо уничтоженным воинам Советской армии, содержавшимся в нацистском концлагере. Это должна установить экспертиза. Но, что самое неожиданное и циничное в этой истории, так это то, что местные власти официально отказываются признавать факт находки давнего погребения.

«Ремонтники, наткнувшись на захоронение, спешно засыпали его землей и установили коллектор в другом месте»

…На месте бывших артскладов, которые подходили впритык к памятнику Скорбящей матери, полтавчане уже неоднократно обнаруживали человеческие кости и даже вещи, принадлежавшие покойным. Несколько лет назад бывший преподаватель Полтавского высшего военно-командного института связи, подполковник в отставке Виктор Николаевич Дмитренко, полвека посвятивший изучению военного периода, рассказывал «ФАКТАМ» о таких страшных находках. Дело в том, что на месте парка, где установлен этот памятник, в годы фашистской оккупации, которая длилась два года, был вырыт ров длиной 100 метров, шириной — 5 и глубиной — 3 метра, куда немцы сбрасывали тела убитых ими людей: советских воинов, членов подпольной организации, партийных и общественных деятелей, а также более 8 тыс. евреев, проживавших в то время в Полтаве. Доподлинное число погребенных в этом рву неизвестно. По одним данным, 13 тыс., по другим — больше 18 тыс., а по третьим — 28 тыс. В СБУ называют 8 тыс. мирных жителей и 15 тыс. воинов Юго-Западного фронта, потерпевших поражение в сентябре 1941 года под урочищем Шумейково Лохвицкого района и захваченных в плен.

На месте массовых расстрелов до 1967 года стоял лишь скромный обелиск. А в 1983 году коммунальное предприятие «Полтававодоканал» начало тянуть трубы от микрорайона Юровка к четвертой городской больнице через парк, разбитый на трагическом месте (в годы войны это была окраина города). Виктор Дмитренко утверждает, что бульдозер пошел по траншее с человеческими останками, которая, кстати, никак не была обозначена. И в ковше бульдозериста оказались кости.

«С перепуга мужчина выскочил из кабины и убежал, куда глаза глядят, — вспоминает Виктор Дмитренко. — Те, кто был посмелее, заглянули в яму. Там находились истлевшие останки солдат, женщины без одежды и девочки в сидячем положении. В спешке ремонтники засыпали страшную находку землей, а ночью установили коллектор в другом месте. Я точно помню, что бульдозерист рыл яму для коллектора возле березки. Там я подобрал тогда детские очки, которые ковш поднял на поверхность. Храню их до сих пор как страшную реликвию, как вещественное доказательство фашистских злодеяний».

А один из создателей мемориала Скорбящей матери, который заменил временный обелиск на месте массовых захоронений, покойный Лев Вайнгорт, долгие годы работавший главным архитектором Полтавы, вспоминал: «В конце 60-х годов мы начали работу над мемориалом Скорбящей матери. Увы, нам тогда не удалось преодолеть запрет официальных органов начертать на памятнике количество захороненных в братской могиле жертв, тем более евреев. Поэтому ограничились лишь лаконичным фразами: «Пам'ять про вас в наших серцях» и «Загиблим радянським громадянам в 1941—1943 рр.«

«Но первый секретарь горкома партии, — рассказывает подполковник в отставке Виктор Дмитренко, раскопавший множество фактов, о которых в учебниках не пишут, — распорядился убрать «жидовскую морду, как он выразился, с центральной аллеи парка. Чиновнику, видите ли, гранитные черты женского лица (скорбящей матери) показались… еврейскими. Поэтому монумент был смещен вправо, чтобы его поменьше видели. Но ведь памятник должен стоять над могилой! Проблему решили довольно просто. Тогдашний заместитель городского головы по хозяйственной части распорядился положить в курган 22 ящика с человеческими останками, собранными в период строительства завода «Лтава». Над ним и возвели памятник Скорбящей матери. Кости, которые покоятся под ним, принадлежали людям, умершим еще в ХVIII- ХIX веках…»

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства

И вот теперь новая городская власть не хочет признавать очевидный факт. Найденные человеческие останки в центре Полтавы, о которых уже несколько дней появляются сообщения в средствах массовой информации, были обнаружены не сейчас. Еще с 2015 года коммунальное предприятие «Полтававодоканал» начало проводить замену изношенных водопроводных труб, которые, как мы уже знаем, были проложены вдоль траншеи с военными захоронениями, на новые. Возможно, в этот раз экскаваторщик и не заметил вырытых останков, а, возможно, его психика оказалась покрепче, и он просто привалил их землей. Однако кости попались на глаза полтавчанам, которые проложили тропинку через территорию бывших артскладов из центра в микрорайон Огнивка. Именно житель этого микрорайона, военный пенсионер Сергей Борисович Медник еще в начале этого года письменно обратился в Полтавский городской Совет с просьбой о перезахоронении выявленных человеческих останков, которые то там, то сям торчали из-под земли. Из горсовета долго не было ответа, и лишь 18 апреля Сергей Медник получил официальный ответ за подписью первого заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городского Совета Константина Малько, в котором черным по белому было написано: «На теперішній час вказані території, на яких проводилися роботи з відновлення функціонування каналізаційної мережі, знаходяться у задовільному стані, на поверхні ґрунту людських останків не виявлено».

Эта история получила широкую огласку только после того, как о ней узнали общественные активисты.

«На место обнаружения человеческих останков мы пригласили специалиста в области антропологии и полицию, — рассказал „ФАКТАМ“ председатель областного представительства политической партии „Национальный корпус“ Станислав Пеев. — Антрополог Андрей Артемьев определил, что кости принадлежат нескольким человекам мужского и женского пола достаточно почтенного возраста, а также ребенку. Часть останков сотрудники полиции забрала на экспертизу. Ими же открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, что позволит тщательно разобраться в ситуации. Надеемся, истина будет установлена».

Активисты планируют также обратиться в посольства стран бывшего Советского Союза, граждане которых могли найти свой последний приют в Полтаве во время Второй мировой войны. А также добиться от горсовета перезахоронения останков и установления мемориала.

Между тем площадь, на которых в Полтаве в послевоенное время размещались артиллерийские склады, составляет около 56 гектаров. Еще 11 лет назад Министерство обороны Украины, которому они принадлежали, отдало эту землю в долгосрочную аренду (сроком на 25 лет) инвестору — подразделению одной из киевских компаний. С условием, что здесь будет построен жилой квартал со всей инфраструктурой, а шесть процентов жилья (почти 30 тыс. квадратных метров или же 600 двухкомнатных квартир) инвестор передаст городу для социально незащищенных категорий граждан. И вот на последней сессии Полтавского городского совета, наконец, спустя 11 лет после передачи инвестору земельного участка, депутаты приняли решение о начале жилого строительства. Подрядчиком, как выяснилось, выступает компания «Авалон Будінвест» из Броваров Киевской области.

В любом случае, территория, на которой планируется масштабное строительство, должна быть тщательно обследована. А это ведь дополнительные расходы. Видимо, поэтому власти невыгодно признавать очевидный факт.

Фото предоставлено Станиславом Пеевым

Источник Факты