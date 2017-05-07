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В какую сумму выльется выпускной бал летом 2017
Пока украинские школьники готовятся вступить во взрослую жизнь, их родители подсчитывают, сколько денег придется выложить за празднование выпускных своих чад. Выпускники ВУЗов обычно не так дружны и празднуют не курсами или группами, а своими компаниями.
Родителей и выпускников интересуют и ресторанные площадки, и выездной кейтеринг в шатрах на берегу рек, озер. В ресторане интересно наличие ведущего, ди-джея, Wi-Fi, караоке, просторной летней террасы. И дополнительные возможности — фейерверки, световая аппаратура, большая сцена, вид на воду и т.п.
Как рассказали UBR.ua ресторанные эксперты, пик бронирования как раз приходится на середину мая, но особо предусмотрительные начали занимать места и раньше. Так что, если хочется не переплатить и выбрать заведение по душе — лучше поспешить. Бронируют обычно классами или параллелями.
В свою очередь, рестораторы и кейтеринговые компании не стремятся сильно взвинчивать цены перед выпускными. Конкуренция в Киеве и в крупных городах достаточно большая, выбор площадок разнообразный, поэтому слишком высокие расценки могут отпугнуть основного заказчика.
Почем еда
В среднем по стране расходы на выпускные юных украинцев в 2017 г. выросли на 10-15%. Главным образом, это связано с повышением ресторанных расценок (на них более всего сказалось повышение коммунальных тарифов). Даже с учетом снижения закупочных цен поставщиков.
«Обычно со сменой сезона меняется ресторанное меню, поэтому и выбор блюд соответственно другой, большой выбор салатов. Неизменным украшением стола остаются мясные и рыбные блюда — медальоны из телятины, фермерский цыпленок в итальянском стиле, стейки. Гарниры так же меняются в зависимости от сезона и настроения гостей», — отметила в беседе с UBR.ua менеджер по развитию ресторана Pagliaccio Ирина Деревянко.
Как рассказал UBR.ua соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов POSTER Родион Ерошек, кейтеринг обойдется в сумму в среднем от 300 до 600 грн на человека, в зависимости от локации и блюд. Вариантов множество — от скромного фуршета, до банкета и барбекю.
Ресторанное меню также будет зависеть от формата, площадки, локации, уровня заведения. Минимальный сет — закуски, порционный салат, горячее, чай-кофе, без алкоголя — стоит от 200 грн на человека. Десерт не всегда входит в минимальную стоимость. Рестораторы используют в блюдах меньше дорогих ингредиентов, ягод, экзотических фруктов — пока не сезон. А напитки многие заведения разрешают приносить с собой.
«Заказы пошли еще с Нового года. В основном, это выпускники школ и колледжей от 30 до 80 человек. У нас это стоит примерно 350-400 грн/чел. Это может быть частично с нашим алкоголем, либо можно через нас заказать по оптовым ценам. Предоплата обычно до 50%. В меню входят холодные, горячие закуски, горячее и безалкогольные напитки, либо легкие вина. Обязательно присутствие сопровождающего взрослого», — рассказал UBR.ua ресторатор Максим Храмов.
Развлечения в цене
Но нужно понимать, что одной лишь едой траты не ограничиваются. Дополнительно оплачиваются ведущий, программа вечера, музыка и пр.
Это индивидуальный момент. Выпускники могут быть из элитной школы и из обычной, разное количество человек, запросы к программе, ведущему и шоу у выпускников и родителей, поскольку оплачивают праздник все же родители, а финансовые возможности отличаются внутри даже одного класса.
Все же самым популярным можно назвать средний ценовой вариант. Ведущий обходится примерно от 4000 грн за мероприятие (4-5 часов), стоимость работы ди-джея начинается с 2500 грн за мероприятие. Заказать дует из саксофониста и аккордеониста можно за 1-1,5 тыс. грн/3 часа. Дольше — по индивидуальной договоренности.
Конечно, можно рассмотреть и вовсе бюджетный вариант — аренда колонки, ноутбука, микрофона и звукорежиссера обойдется примерно в 1500 грн.
Встречать рассвет дороже
Также может быть вариант, когда банкетный зал, ресторан или иная площадка делают значительные скидки при заказе больших банкетов (от 100 человек) и предлагают какие-то услуги бонусом — тех же ди-джеев и музыкальное сопровождение.
«Чем больше допуслуг и выше уровень ресторана, тем выше цена за проведение выпускного. В среднем это 1500-1800 грн на человека. В эту сумму включаются: ресторан с едой и напитками, ведущий, видео и фото, транспорт. Услуги ведущего — от 5 тыс.грн (минимум) и до 20 тыс. и более», — рассказала UBR.ua гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.
Поскольку гуляют выпускники традиционно долго — до 2-4 часов ночи (чтобы встретить рассвет после ресторана), не исключено, что за «переработку» ресторана также нужно будет доплатить. В среднем, это 15% от счета на компенсацию персоналу и развозку их по домам.
Как правило, время окончания праздника оговаривается заранее. Есть разные варианты и они зависят от гибкости площадки — аренда может отдельно оплачиваться, отдельно меню. А иногда достаточно оплатить только меню и оговорить примерное окончание праздника.
В целом, рестораторы понимают, что чем дольше проводится праздник, то тем быстрее все закончится на столах и появится возможность дополнительной продажи блюд, десертов и напитков.
Бывает и дороже
У толстосумов же все иначе. На выпускные их детей тратят куда больше.
«Загородный комплекс или городской ресторан сегмента выше среднего, у которого есть банкетный зал (Прага, Вилла Вита, Фортеця и т.п.), средний чек на банкет составляет 1-1,5 тыс.грн. Ведущий — кто-то из популярных (Дядя Жора, Джеджула) — $2-3 тыс. плюс группа или ди-джей более-менее известный — $2-3 тыс. Фотограф, оператор обойдет еще в 3-4 тыс.грн., а транспорт — 1 тыс. грн. Еще цветы, подарки. Итого: 10-12 тыс. грн на человека. И еще костюмы/платья для выпускников — тоже родителям статья затрат», — отметила в беседе с UBR.ua Ольга Насонова.
Теги: Донбасс, деньги, выпускной бал
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