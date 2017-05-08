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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ В «ЭТИ ДНИ»

08.05.2017 21:15
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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ В «ЭТИ ДНИ»

Про женское здоровье сейчас говорят очень много. Но существуют вещи, которые женщинам категорически нельзя делать в критические дни. 

Во-первых, женщинам не стоит принимать обезболивающие препараты. У многих женщин месячные сопровождаются болезненными ощущениями, при этом настолько сильные, что без лекарств обойтись сложно. В любом случае, не стоит заниматься самолечением. Перед тем, как что-то принимать, следует проконсультироваться с доктором. Не пейте анальгин и аспирин, так как они могут усилить кровотечение. На некоторые препараты могут возникнуть аллергии, сыпь и разные виды непереносимости. 

Также женщинам не стоит принимать ни ванную, ни горячий душ. Горячая вода существенно усилит кровотечение. Лучшая гигиена – теплый душ. 

Также кровотечение могут усилить такие продукты, как шоколад, хлеб, острое и соленое, орехи, кофе, яйца и колбасные изделия. Также следует воздерживаться и от алкоголя

Косметические процедуры также лучше отложить. Ведь в критические дни кожа становится очень чувствительной и любые, даже самые простые процедуры, могут дать неожиданный, и часто даже неприятный эффект. Также не стоит посещать в эти дни стоматолога, так как болевые ощущения могут быть сильнее, чем обычно. 

Из-за гормональных изменений женщина становится более чувствительна, а потому следует оградить себя от сильных переживаний. Лучше отложите сложные разговоры, тяжелые дела или просмотр душещипательных драм.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, женщина, гинекология
 
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