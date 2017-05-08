Яку хворобу викликає недосипання?

08.05.2017 08:03

Вчені назвали, які проблеми чекають тих хто недосипає. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Це показав аналіз даних Фрамінгемского дослідження серця (Framingham Heart Study, FHS). Результати дослідження опубліковані в науковому виданні Neurology. Експерти спостерігали за випробовуваними 10 років. З'ясувалося, що у тих, хто спить 9 годин і більше, в 6 разів вище ризик розвитку недоумства, також вони мають менший обсяг мозку.



Але вчені нагадують: довгий сон - це не причина, а симптом хвороби. Тому скорочувати кількість годин сну не потрібно, краще зверніться до лікаря, щоб перевірити здоров'я.



Експерти відзначають також, що ретельне вивчення проблем зі сном допоможе в ранньому виявленні когнітивного розладу і деменції.



Раніше вчені з Гарвардської медичної школи оприлюднили топ звичок для якісного сну. Дотримання цих простих правил допоможе спати з комфортом. Для якісного сну важливий мікроклімат в приміщенні. Там повинно бути прохолодно. Також потрібно приділяти особливу увагу висвітленню. Перед сном його варто приглушати, а вранці, навпаки, відкривати штори ширше, створюючи у своїй кімнаті штучні світанки і заходи.

