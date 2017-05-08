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Как реагировать на агрессию? 5 советов
Агрессивное поведение – это то, с чем приходится иногда сталкиваться каждому человеку. Часто проявления агрессии становятся причиной конфликта, но его можно избежать. От того, насколько правильно мы среагируем на агрессивное поведение, зависит дальнейшая коммуникация с данным человеком. Поэтому, важно использовать все хитрости и психологические приемы, чтобы, в первую очередь, защитить себя от негатива, а также, продолжить общение в комфортной форме. Итак, рассмотрим несколько советов о том, как реагировать на агрессию.
1. Не отвечайте взаимностью.
Если в отношении вас кто-то проявляет агрессию, самое сложное – удержаться и не ответить тем же. Но, если вы сорветесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Научитесь владеть своими эмоциями, и если вы будете держать их под контролем, вам будет гораздо проще разрешать проблемные ситуации. Как сдержаться? Нужно найти свою методику. Попробуйте выработать привычку глубоко дышать всякий раз, когда вами овладевают сильные эмоции. Это поможет сдержать эмоциональную реакцию и успокоиться. Есть и другие способы. Кто-то мысленно считает до 20, чтобы сдержать вырывающуюся наружу вспышку гнева. Найдите и ли выработайте свой способ успокаиваться и не гневаться в ответ.
2. Не принимайте негатив.
В такие минуты, когда приходится сталкиваться с агрессивным поведением, необходимо поставить психологическую защиту. Сначала может быть сложно, но со временем вы привыкните. Просто не воспринимайте агрессию, как что-то направленное по отношению к вам. Займите позицию наблюдателя. Если собеседник пытается манипулировать вами путем агрессии, то он преследует одну цель – вывести вас из равновесия и заставить почувствовать себя жертвой. В таких случаях нужно научиться просто наблюдать, и пропускать мимо потоки негатива, не принимая их на свой счет.
3. Выслушайте.
Если вы можете сдерживать себя, и не принимать негатив, попробуйте выслушать человека, не перебивая и ничего не отвечая. Терпимое отношение часто смягчает гнев, и уже на втором-третьем предложении агрессивный человек может начать успокаиваться. Своим спокойствием вы сможете помочь собеседнику взять себя в руки.
4. Перенесите беседу.
Если вы видите, что человек ведет себя агрессивно, и вам не хочется общаться в таком напряженном стиле, извинитесь и перенесите разговор на другое время. Желательно не ссылаться на эмоциональное состояние собеседника, как на причину – этим можно вызвать новую волну агрессии. Извинитесь, скажите что сейчас не готовы к разговору и позже свяжетесь с собеседником. Эмоции проходят быстро, и в другое время вы сможете поговорить нормально.
5. Используйте юмор.
Хорошее оружие против агрессии – это юмор. Вы можете отшутиться, и не только себе сохранить хорошее настроение, но и дать достойный отпор своему агрессивному собеседнику. Благодаря такому подходу можно в считанные минуты перевести гнев, агрессию и прочие сложные эмоции в радость и смех. Но, стоит отметить, что этот метод действует далеко не со всеми.
Агрессия со стороны окружающих нас людей – это не значит, что они негативно к нам относятся. Такие поведенческие особенности говорят лишь о том, что сам агрессор глубоко несчастен или испытывает боль. Поэтому, отнеситесь с пониманием и не теряйте собственного достоинства. Возможно, ваша правильная реакция поможет человеку получить исцеление и пересмотреть свое поведение.
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, агрессия, советы, реакция
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