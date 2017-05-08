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КАКИЕ ПРИВЫЧКИ ВЫТЯГИВАЮТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

08.05.2017 08:35
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КАКИЕ ПРИВЫЧКИ ВЫТЯГИВАЮТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

Существует ряд ситуаций, которые существенно увеличивают нагрузку на психику любого человека. Вот некоторые из них:

1. Отсутствие какого-либо плана. Чем больше решений приходится принимать, тем больше психологической энергии расходует человек. Расход энергии не зависит от масштабов решений, которые приходится принимать. 

2. Вторая крайность – слишком серьезное планирование. Составить план, не оставляя себе ни одной спокойной минуты, - не сложно. А вот следовать ему уже тяжелее. Соответственно, любое выпадение из плана – дополнительный стресс. В хорошем плане должна быть возможность изменения и отсутствие необходимости следовать ему до минуты. 

3. Также нельзя игнорировать беспорядок. Так или иначе, но продуктивность работы зависит от того, насколько рабочее место убрано. Большое количество зрительных стимулов оказывает отрицательное влияние на мозг, так как сосредоточиться становится сложнее. 

4. Нельзя и прокрастинировать. Если вы считаете, что устали, вам обязательно будет хотеться отложить всю работу на потом. Иногда в этом есть смысл. Но чаще всего силы уходят на то, чтобы принять решение о том, взяться за дело или отложить его. 

5. Перфекционизм, безусловно, хорош, но только в меру. При попытке выполнить задачу идеально, когда этого не требуется, ваши усилия, скорее всего, никто не заметит. А время и силы будут потрачены. 

6. Многозадачность, в большинстве случаев, в когнитивном плане ужасно неэффективна. Любое переключение внимания – это затрата энергии. 

7. Отсутствие записей. Чем больше информации Вам придется удерживать в голове, тем больше энергии вы будете затрачивать. 

8. Питание напрямую определяет Ваше самочувствие. Белый хлеб, сахар и рис дают заряд энергии, но после того, как она будет затрачена, наступает резкий спад. 

9. Нехватка воды негативно сказывается на качестве умственной работы и может быть опасна для здоровья. То же самое касается и нехватки сна.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, психология, советы, привычка
 
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