Сон вдень значно цінніший

08.05.2017 21:40

Поспіть хоча б 20 хвилин, це дуже корисно. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Короткий сон покращує пам'ять

Спали на лекціях? От і чудово, адже американські вчені запевняють, що короткий сон, по-перше, підбадьорює нейрони, відповідальні за сприйняття інформації, а по-друге, допомагає структурувати інформацію, що надійшла раніше.



Підвищує здатність до творчості

Двадцяти хвилин сну цілком достатньо для того, щоб покращити асоціативне мислення та уяву. Потрібно щось цікаве згенерувати або намалювати логотип? Поспіть півгодини.



Підвищує уважність та продуктивність

Вчені з Чиказького університету (США) зауважили, що короткого сну вистачить, щоб компенсувати всі негативні наслідки від браку сну. Тому, якщо вам не вдалося виспатися – приділіть цьому заняттю 20 хвилин вдень.