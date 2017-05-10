Можно ли хранить фотографии умерших людей

10.05.2017 08:54

После смерти близкого человека фотография — это та вещь, которая визуально напоминает нам о покойнике и хранит о нем информацию. С точки зрения эзотерики, хранить фотографии умерших людей нужно по особым правилам, чтобы избежать негативного воздействия мертвой энергетики и на живых людей.

В чем опасность фото умерших людей

Изображение покойника связно с миром мертвых. Если человек ушел из жизни, то с помощью его фотографии возникает связь с иным миром. Контакт с таким фото может быть опасен, так что не следует развешивать изображения покойных людей по квартире или слишком часто на них смотреть.

Фотографии умерших людей открывают некое окно в потусторонний мир, которое может навредить живому человеку. Конечно, ничего страшного нет, если вы храните дома фото покойных родственников и периодически пересматриваете их. Однако частое обращение к таким изображениям и уж тем более их нахождение на виду (на стене, в рамке на тумбочке) ни к чему хорошему не приведет. В-первую очередь, такие фото ослабляют энергетику живого человека и лишают его защиты. Последствия могут быть еще печальнее. Ослабление энергетики может привести к ухудшению здоровья и психо-эмоциональной нестабильности.

Еще опасность представляют фото с похорон. Некоторые люди зачем-то делают снимки с кладбища, чтобы лишний раз вспомнить о пережитых чувствах. Такие фото будут постоянно возвращать живого человека к его трагедии и не дадут спокойной жизни. Такие снимки вообще лучше не делать. Если же они есть, то есть смысл от них избавиться.

Как правильно хранить фотографии умерших людей

Фотографии покойных рекомендуется хранить отдельно от фото живых людей.

Желательно хранить их в черном пакете или черной папке.

Если на изображении находится не только умерший человек, но и живой, то снимок лучше обрезать, чтобы отделить живую энергетику от мертвой.

Не стоит слишком часто обращаться к фото умерших близких людей. Рассматривать такие фото лучше всего в дни поминовения усопших

Источник Мир Красоты