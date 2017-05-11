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Про які хвороби свідчить герпес?

11.05.2017 22:48
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Про які хвороби свідчить герпес?

Маленькі ранки навколо губ можуть бути небезпечними. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Герпес може передаватись різноманітними шляхами, знаючи про які можна вберегтись від цього неприємного захворювання. Так, найчастіше герпес може передаватись через поцілунки або інший контакт з зараженою людиною, посуд або засоби особистої гігієни.

Ранками, які виникають навколо рота можуть бути і виразки. Такі ранки можуть викликати дискомфорт або навіть біль. Такі ранки можуть виникати не лише навколо рота, але й у роті. Причиною виникнення таких виразок є стреси, інфекції або автіаміноз.

Також ранки можуть виникати і на яснах. Найчастіше причиною виникнення таких ранок є гінгівіт. Внаслідок цього захворювання ясна набрякають та можуть почати кровоточити.

Ранки у роті можуть бути і ознакою стоматиту. Найчастіше такі ранки мають білуватий колір та викликають пекучий біль при доторку до них.



Теги: Донбасс, болезнь, герпес
 
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