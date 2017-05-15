10 причин не всегда доверять друзьям

15.05.2017 09:28

Доверие считается основой прочных отношений – супружеских, партнерских, деловых, дружеских и родственных. Только на взаимном доверии можно выстроить здравые и долгосрочные взаимоотношения, которые не будут причинять боль, и отягощать человека. Поэтому, многие отношения рушатся из-за того, что кем-то было нарушено это доверие. Следует понимать, что доверие является очень хрупким, и его можно разрушить практически в один миг, а на восстановление порой уходит вся жизнь.

Доверять друзьям – для каждого из нас это что-то естественное, ведь если человек настолько близок к нам, значит он того заслуживает. Но, доверие не должно быть слепым. В некоторых случаях доверять друзьям не стоит – это может обернуться плохо не только для нас, но и для них. Почему? Давайте рассмотрим причины, почему не стоит всегда и все доверять своим друзьям.

1. Друзья не всегда способны понять вас.

Привычка идеализировать дружбу и людей присуща многим молодым людям, которые переполнены юношеским максимализмом и не имеют еще достаточного социального опыта. Со временем, конечно же они познают всю суть социальных взаимоотношений, часто через горький опыт и разочарование. Но, такой крах иллюзий оборачивается во благо.

Поэтому, взрослому человеку не стоит ожидать, что друг его всегда сможет понять. Как ни крути, а даже самые близкие друзья могут иметь разные представления о жизни, позиции и убеждения. Поэтому, не всегда стоит доверять друзьям, ведь лучше лишний раз промолчать, чем спровоцировать непонимание, которое может разрушить хорошие отношения.

2. Друзья предают.

И как бы себя не убеждали люди, что это точно не случится с ними, от предательства никто не застрахован. Поэтому, не нужно строить иллюзий в отношении дружбы. Так можно будет избежать разочарования в дружбе, и в людях. Не стоит абсолютно доверять другим людям, ведь никто не гарантирует их полную верность и преданность. Существуют миллиарды случаев, когда даже самые близкие друзья из-за проступка одного становились лютыми врагами. Если же выстраивать дружеские отношения, не нарушая личные границы друг друга, этого можно избежать.

3. Это противоестественно.

Всем известно, что друзья иногда становятся ближе кровных родственников, и могут больше поддерживать, понимать, участвовать в каких-либо ситуациях. Поэтому, не удивительно, что дружеская привязанность часто становится настолько крепкой, что человек готов распахнуть свою душу, и доверять другу, как самому себе. Но, это противоестественно. Природа предусмотрела такое уровень отношений только для любящих супругов, которые могут безопасно открывать себе друг для друга, ведь они становятся единым целым, при том, что каждый остается индивидуальностью. А дружба, когда она слишком близка, может легко рухнуть, потому что это нарушает все законы гармонии и природы.

4. Есть пустыни, которые нужно пройти в одиночку.

В жизни каждого человека есть такие этапы, которые нужно пройти самостоятельно, не доверяя друзьям, и не опираясь на их поддержку. Конечно же, в темные времена проще всего идти, держать за крепкую руку надежного друга, который и в беде не бросит, и не предаст, и не оставит. Но, у каждого из нас свой болевой порог, и то, что в силах выдержать вы, может сломать вашего друга. Кроме этого, жизненные пустыни – это место, где происходит серьезная метаморфоза личности человека, и из них мы выходим уже совсем другими.

5. Разница в осознанности.

У каждого человека сознание раскрывается и развивается в индивидуальном темпе. Даже самые близкие друзья могут находиться на совершенно ином этапе развития и осознанности. По этой причине доверие, в некоторых случаях, может стать причиной психологической травмы. Если ваш уровень осознанности превышает степень развития друга, это вовсе не означает, что вы не можете создать хорошие дружеские отношения. Это означает, что не всегда стоит доверять людям, как себе, так как их восприятие мира может сильно отличаться, от вашего.

6. Люди меняются.

И друзья не исключение. Если вы дружите не один год, вам может казаться, что вы хорошо знаете друг друга, и нет никаких причин не доверять. Но, каждый день влияет на личность человека, не говоря уже о месяцах и годах. И тот человек, которому вы могли доверять без опасения 5 лет назад, сегодня может быть совсем другим. Поэтому, далеко не всегда следует доверять друзьям, особенно самое сокровенное.

7. Есть вещи, которые не предназначены для друзей.

Например, когда речь идет о супружеских отношениях. Вы можете доверять своему другу многое, но то, что творится между мужем и женой, там и должно остаться. Эта та ситуация, когда не стоит выносить на обсуждение с другом подробности и нюансы ситуации. Конечно же, бывают исключения. Если отношения в семье настолько проблемные, что вы не в силах держать ситуацию под контролем, или же не можете больше ее выносить. Например, молчание в случае насилия в семье, является преступлением против самого себя.

8. Утечка информации.

Как бы там ни было, но все мы люди, и периодически совершаем ошибки случайно, даже не задумываясь об их последствиях. Если вы хотите поделиться со своим другом какой-то очень личной информацией, конечно же, это говорит о том, что вы ему доверяете. Но, не всегда стоит откровенничать, даже с друзьями, проверенными в течение многих лет. Друг может проболтаться чисто случайно, или же поделиться с кем-то, кому он доверяет. Если вас не устраивает такая ситуация, лучше всего хранить тайну при себе.

9. Мы можем ошибаться в дружбе.

Часто люди считают близкими друзьями тех, кто таковыми на самом деле не является. Общение может поддерживаться годами, отношения могут развиваться, но мы можем очень ошибаться в оценке такой связи. Поэтому, в некоторых случаях лучше не проявлять излишнее доверие, чтобы потом не сожалеть об этом.

10. Никто не знает, что будет дальше с вашими отношениями.

Есть сокровенные вещи, которыми мы делимся со своими близкими друзьями. Но, прежде чем раскрыть все уголки своей души перед другом, подумайте, что будет, если ваши отношения развалятся, спустя время, и вы станете чужими друг для друга. Нужно ли вам, чтобы отдалившийся человек носил в сердце вашу тайну?

Елена, www.vitamarg.com