Все рубрики раздела
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Вчені назвали найкорисніші солодощі18:10
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
Як зрозуміти, що шампунь якісний?
На що звертати увагу - читайте у "Країні Здоров'я"
Основу всіх миючих засобів складають поверхнево-активні речовини (ПАР). Вони негативно впливають на структуру волосини, руйнують захисну поверхню, але добре вимивають бруд з шкірних покривів, очищають волосся від кіптяви.
Щоб зробити ПАР менш агресивними, хороші косметичні виробники (великі бренди в основному) вводять м'які ПАР, які синтезують з амінокислот. Невеликі виробники не використовують м'які ПАР або застосовують їх у малій кількості. У підсумку, лусочки волосся стають дибки, волосся ламається.
Щоб шампунь пінився, виробники вводять загусники піни і стабілізатори. У дешевих марках для цієї мети використовують кухонну сіль. Найбільш перевірена добавка - це диметикон, який перетворює миття волосся на суцільне задоволення.
Ще один момент. Чим більше миючих компонентів у шампуні, тим менше буде концентрація кожного, а значить, роздратування теж буде менше. І якщо на упаковці ззаду вказані тільки два миючих компонента - лаурітсульфат і діеталономіди, а інше - вода і добавки, то 100 % - це неякісний шампунь.
Теги: Донбасс, советы, шампунь
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины
- Обама поговорил с Меркель о Донбассе, ждем действий
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- Обама назвал Януковича “коррумпированной марионеткой Путина” и считает, что Кремль в Сирии рушит свою экономику
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- В Мариуполе вуз создал телестудию
- В Новоамвросиевское переброшены 8 РСЗО "Град", ранее прибывшие из РФ, - ИС20:28
- КЛЕЩИ И БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА — ОПАСНЫЙ ТАНДЕМ СВИРЕПСТВУЕТ В ДРУЖКОВКЕ20:18
- Арестована разведчица боевиков, которая действовала вблизи Мариуполя (ФОТО+ВИДЕО)18:15
- Мариуполь снова попал в ТОР-10, обошел Винницу, Херсон и Полтаву 17:25
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- В Крыму российские войска готовятся к наступлению22:42
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Сексуальные домогательства в АТО: Украина сделала заявление в Минске21:50
- Гидрометцентр: тепло приходит в Украину, но дожди не прекратятся21:38
- 101-летний ветеран совершил рекордный прыжок с парашютом21:27
- Пожар на фабрике под Киевом: видео с места ЧП21:17
- Чехи оставили Сталина без гражданства21:07
- Эмма Уотсон рассказала, почему прячет своего бойфренда20:52
- НБУ предупреждает: будьте бдительны, мошенники обнаглели20:40
- В Новоамвросиевское переброшены 8 РСЗО "Град", ранее прибывшие из РФ, - ИС20:28
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Вчені назвали найкорисніші солодощі18:10
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- Чем опасны бананы
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ
- Эксперт рассказал, какая угроза ожидает Порошенко из-за безвиза с ЕС
- Житель Запоріжжя з купи металу створив унікальний BMW
- Синоптик розповіла, коли в Україні нарешті потеплішає