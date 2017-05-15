Як зрозуміти, що шампунь якісний?

15.05.2017 22:17

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Основу всіх миючих засобів складають поверхнево-активні речовини (ПАР). Вони негативно впливають на структуру волосини, руйнують захисну поверхню, але добре вимивають бруд з шкірних покривів, очищають волосся від кіптяви.



Щоб зробити ПАР менш агресивними, хороші косметичні виробники (великі бренди в основному) вводять м'які ПАР, які синтезують з амінокислот. Невеликі виробники не використовують м'які ПАР або застосовують їх у малій кількості. У підсумку, лусочки волосся стають дибки, волосся ламається.

Щоб шампунь пінився, виробники вводять загусники піни і стабілізатори. У дешевих марках для цієї мети використовують кухонну сіль. Найбільш перевірена добавка - це диметикон, який перетворює миття волосся на суцільне задоволення.



Ще один момент. Чим більше миючих компонентів у шампуні, тим менше буде концентрація кожного, а значить, роздратування теж буде менше. І якщо на упаковці ззаду вказані тільки два миючих компонента - лаурітсульфат і діеталономіди, а інше - вода і добавки, то 100 % - це неякісний шампунь.

