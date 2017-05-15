Все рубрики раздела
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
Розкрито таємниці краси Мерлін Монро
Вона зачаровувала чоловіків і викликала заздрість у жінок, нею захоплювались мільйони. Як Мерлін Монро вдавалось завжди бути на висоті - читайте у "Країні Здоров'я"
• Під час зйомок, Мерлін навмисно трохи опускала верхні повіки, щоб погляд виходив загадковим і захопливою
• Вона укладала волосся у зворотний бік їх природного зростання. Проділ у неї був на правій стороні, а природний - на лівій
• Мерлін приймала ванну з льодом і крапелькою Chanel № 5
• У звичайному житті Мерлін воліла залишатися без макіяжу
• Використовувала зволожуючий лосьйон для тіла ;
• Ще один секрет краси був відкритий після смерті Мерлін Монро. На фотографії, зробленій в спальні Мерлін Монро, можна побачити її улюблений нічний крем. Внизу поряд з приліжкові столиком серед розкиданих паперів розташувалася скромна баночка. Це PHelityl, активний крем для сухої і злегка сухої шкіри, який випускається і зараз...
У висновку можна сказати, що головний секрет краси Мерлін Монро - це її бажання бути красивою. Дивлячись на фотографії Мерлін без макіяжу ми бачимо симпатичну жінку, милу, привабливу, але не більше того. І тим разючий контраст створює розкішна красуня з прекрасно підібраним макіяжем і зачіскою - та ж Мерлін Монро.
Теги: Донбасс, красота, секрет, советы
- Слава Рабинович дал прогноз по карьере Трампа и назвал имя следующего президента США
- Секрет красоты Маши Распутиной спрятан... в мужчинах и рыбе
- Россия призывает США повлиять на Украину в вопросе "прекращения насильственной украинизации всех сфер жизни"
- Мрачный прогноз для Донбасса
- Россия потратила на "процветание русского мира в "ДНР/ЛНР" 5 млрд долларов
- "Все эти смерти и разрушения не приведут ни к какой "Новороссии", - итоги июльских событий в "Л-ДНР" глазами журналиста
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Украинские военкоматы готовятся к призыву офицеров запаса - выпускников военных кафедр16:40
- Коррупция в армии: последовали громкие увольнения16:28
- Порошенко и Меркель обсудят давление на РФ и европейский вектор Украины16:12
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!