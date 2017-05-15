Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Вчені назвали найкорисніші солодощі18:10
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
Вчені назвали найкорисніші солодощі
15.05.2017 18:10
Дієтологи визначили, які продукти не шкодять фігурі. Детальніше у "Країні Здоров'я"
1. Зефір. Набагато менш калорійний, ніж більшість солодощів. Містить багато заліза і фосфору, а також білків, які зміцнюють м'язову тканину.
2. Пастила. У розумних кількостях пастилу можна їсти, не побоюючись за фігуру. Вона, як і мармелад, зменшує негативний вплив радіації і виводить з організму солі важких металів.
3. Мармелад. Корисний, перш за все, завдяки натуральному компоненту - пектину, який надає йому желеподібну форму. Пектин знижує рівень холестерину, виводить токсини і нормалізує діяльність шлунково -кишкового тракту. Крім того, в ньому не так вже й багато калорій!
Теги: Донбасс, сладости, мармелад, зефир
Читайте также:
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В ДНР наметили следующих, кто слетит вслед за Пургиным
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Во Франции заявили о попытке госпереворота
- В Новоамвросиевское переброшены 8 РСЗО "Град", ранее прибывшие из РФ, - ИС20:28
- КЛЕЩИ И БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА — ОПАСНЫЙ ТАНДЕМ СВИРЕПСТВУЕТ В ДРУЖКОВКЕ20:18
- Арестована разведчица боевиков, которая действовала вблизи Мариуполя (ФОТО+ВИДЕО)18:15
- Мариуполь снова попал в ТОР-10, обошел Винницу, Херсон и Полтаву 17:25
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- В Крыму российские войска готовятся к наступлению22:42
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Сексуальные домогательства в АТО: Украина сделала заявление в Минске21:50
- Гидрометцентр: тепло приходит в Украину, но дожди не прекратятся21:38
- 101-летний ветеран совершил рекордный прыжок с парашютом21:27
- Пожар на фабрике под Киевом: видео с места ЧП21:17
- Чехи оставили Сталина без гражданства21:07
- Эмма Уотсон рассказала, почему прячет своего бойфренда20:52
- НБУ предупреждает: будьте бдительны, мошенники обнаглели20:40
- В Новоамвросиевское переброшены 8 РСЗО "Град", ранее прибывшие из РФ, - ИС20:28
- Як зрозуміти, що шампунь якісний?22:17
- Вчені назвали найкорисніші солодощі18:10
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- Чем опасны бананы
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ
- Эксперт рассказал, какая угроза ожидает Порошенко из-за безвиза с ЕС
- Житель Запоріжжя з купи металу створив унікальний BMW
- Синоптик розповіла, коли в Україні нарешті потеплішає