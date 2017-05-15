Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Вчені назвали найкорисніші солодощі

15.05.2017 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вчені назвали найкорисніші солодощі

Дієтологи визначили, які продукти не шкодять фігурі. Детальніше у "Країні Здоров'я"

1. Зефір. Набагато менш калорійний, ніж більшість солодощів. Містить багато заліза і фосфору, а також білків, які зміцнюють м'язову тканину.

2. Пастила. У розумних кількостях пастилу можна їсти, не побоюючись за фігуру. Вона, як і мармелад, зменшує негативний вплив радіації і виводить з організму солі важких металів.

3. Мармелад. Корисний, перш за все, завдяки натуральному компоненту - пектину, який надає йому желеподібну форму. Пектин знижує рівень холестерину, виводить токсини і нормалізує діяльність шлунково -кишкового тракту. Крім того, в ньому не так вже й багато калорій!



Теги: Донбасс, сладости, мармелад, зефир
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх