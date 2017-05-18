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Как найти свою бизнес-идею?
Каждый человек в жизни переживает несколько периодов, соответственно в эти моменты качественно улучшается его жизнь, ведь со зрелостью приходит мудрость, а это уже заявка на успех, ведь мудрость гарантирует опыт. Но даже на протяжении всей жизни некоторые люди не могут применить свой опыт на практике и так и остаются просто плыть за течением вместо того, чтобы стать против всех и начать свое собственное дело.
Сейчас в эру бизнеса и развития технологий работать на себя может каждый желающий, но главное при этом не просто взяться за что-нибудь, а найти именно ту нишу, то место, которое принесет максимальное удовольствие и желаемый успех в финансовой сфере. Главным в начале своего дела считается не бизнес-план, не расписание дел и занятие себя на протяжении всего дня, а наличие того, что сулит успех, а именно бизнес-идеи.
На практике бизнес-идея это то, чем нужно заниматься, это цель и основа всего процесса работы, поэтому именно с нее стоит начинать свое дело. Очень хорошо, когда настойчивость и упорство сделали свое, и идея видна и ясна. А что делать в том случае, если нет ни малейшего представления о будущем бизнесе, но работать на себя уже хочется? В таком случае помогут эти простые, но довольно таки практические и дельные советы.
Во-первых, нужно оглянуться вокруг и проанализировать те варианты, чем можно заниматься именно в той среде, в которой человек обитает, не нужно идеализировать свое будущее дело и воспринимать его вдали от своего места жительства. Никаких лучших условий, ничего идеального. Нужно просто максимально реалистически взглянуть на мир и глазами практика прощупать все детали. Ничего не делать, просто наблюдать. Эти данные помогут в определении и обработке выбранной цели.
Во-вторых, во время такого осмотра нужно выбрать несколько проблем с которыми люди сталкиваются на протяжении своей жизни, это может быть нехватка какого-то предмета, материала, функции или целого процесса, именно того, что могло бы сильно упростить им жизнь или максимально помочь в решении проблемы. Если такая проблема нашлась, это прекрасно и можно приступать к следующему этапу. Если нет, значит анализ прошел не так продуктивно, как бы этого хотелось и нужно просто настроить себя на поиски еще раз, возможно из виду было что-то упущено. И не нужно сразу ставить себе заоблачные цели, стоит понимать, что все богатые и известные люди когда-то были простыми безработными и тоже искали выход из ситуации.
Далее нужно визуализировать проблему и найти ей оптимальное решение. Именно это решение и является готовой нишей для бизнеса и реализации своего потенциала. Конечно, заниматься тем, чем никто еще не занимался довольно тяжело, но тем не менее, если приложить усилия и серьезно заняться делом, можно получить неплохой результат и заработать на этом немалые деньги.
К примеру, один человек увидел, как весь его квартал потопает в мусоре и тогда он просто убрал несколько мусорников. Владельцы тех домов, возле которых мусорники не были убраны просто смотрели с удивлением, а почему это у соседей чисто а у них нет и тогда они заплатили этому человеку, чтобы и у них он убрался и так начался бизнес. Казалось бы, до чего простая и стандартная схема, но она является ключом к достижению успеха и заработку немалых денег. Так почему бы не взять свою жизнь в свои руки и не начать свой поиск цели и приоритетов в жизни? Ведь для этого есть все необходимое, достаточно просто посмотреть вокруг и найти свою идею и свой ключ к успеху и процветанию. Это довольно просто, нужно только желание и вера в свои цели.
Сергей, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, бизнес, идея, советы
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