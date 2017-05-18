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Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта

18.05.2017 08:24
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Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта

Всегда есть что-то, что мы еще не знаем… Я спросил врача, почему у людей часто происходит обильное мочеиспускание в ночное время.

Ответ от моего кардиолога — сила тяжести удерживает воду в нижней части вашего тела, когда вы находитесь в вертикальном положении, обычно днем ноги опухают. Когда вы ложитесь и нижняя часть тела (ноги и т.д.) оказывается на уровне с почками, это то, что заставляет почки удалять воду, потому что это проще. Это связано с последующим утверждением!

Я знал ранее, что нам нужен минимум воды, чтобы помочь организму вымыть токсины из нашего тела. Но то, что я услышал, было для меня новостью. Измените время приема воды — это очень важно. Информация от кардиолога!

Питьевая вода в определенное время максимизирует свою эффективность в теле:
  • 2 стакана воды после пробуждения — способствует активации внутренних органов;
  • 1 стакан воды за 30 минут до еды — способствует пищеварению;
  • 1 стакан воды перед приемом ванной — помогает снизить артериальное давление;
  • 1 стакан воды перед тем, как лечь в кровать — позволяет избежать инсульта или сердечного приступа

Мой врач сказал мне, что вода во время сна может предотвратить ночные судороги в ногах. Мышцы ног ищут гидратации, когда их сводят судороги и будят нас.

Если каждый расскажет об этом еще 10 людям, может быть спасена не одна жизнь!

 

Источник: https://mirkrasoty.life 



Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, вода
 
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