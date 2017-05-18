Толкование 10 самых распространенных кошмаров

Они снятся многим и вызывают панический страх по пробуждению. Люди во всем мире просыпаются в поту после того, как им приснится сон о выпадении зубов, похоронах близких людей и других ужасных событиях. Да, представьте себе, большинство кошмаров не уникальны, и специалисты по снам расшифровали значения самых распространенных из них:

Сны о зубах связаны с проблемами общения в реальной жизни. Все, что связано со ртом во сне — связано с общением. Когда выпадают ваши зубы, это признак того, что недавно что-то вылетело из вашего рта, что должно было остаться там навсегда.

Если вы пытаетесь во сне сжать свои зубы или вставить их обратно, это ваше подсознание реагирует на то, что вы что-то сказали, не подумав, и желаете вернуть слова обратно.

Работайте над своим поведением, поменьше болтайте, и подобные сны сойдут на нет.

Сны о похоронах любимого человека

Если вам снится, что ваши близкие умирают, это необязательно означает их предстоящую смерть. Смерть касается изменений и окончаний чего-либо. Когда вы мечтаете о смерти, сначала спросите себя, что меняется или заканчивается в вашей жизни или внутри вас. Человек, который умер во сне, скорее всего, представляет часть вас, какое-то ваше качество, с которым вы хотите попрощаться.

Если ничего не приходит на ум, посмотрите на человека во сне и спросите, меняется ли он каким-то образом. Меняются ли ваши отношения с этим человеком? Похороны — признак того, что вы отпускаете то, что более нежизнеспособно для вас, и двигаетесь дальше.

Сны о том, что вы потерялись

Сны, как правило, используют географические места и терминологию, чтобы вы смогли понять, где находитесь на этапе вашей жизни или куда стремится ваше сердце и ум. Потеряться в незнакомом месте во сне — это признак нерешительности в реальности.

Если вы считаете, что на данном жизненном этапе вы полностью потеряны или не знаете, что делать, ваш сон показывает вам вашу нерешительность, чтобы побудить вас найти направление, принять решение и двигаться дальше, а не оставаться в подвешенном состоянии.

Сны о падении

Сны о падении с высоты – одни из самых распространенных. Если вам снится, что вы падаете – это означает, что что-то в вашей бодрствующей жизни тянет вас вниз или удерживает вас.

Обычно подобные сновидения посещают людей, которые пережили разочарование или страдания. Падение отражает тот факт, что вы возлагали на что-то или кого-то большие надежды, а теперь они сходят на нет.

Это также популярный сон людей, страдающих депрессией, и он может предупреждать о том, что вы собираетесь впасть в еще один приступ депрессии.

Если это ваш сон, найдите способ перенаправить свой ум. Выйдите на улицу, полюбуйтесь природой, окружающим миром, посмотрите смешной фильм, встретьтесь с веселыми друзьями, отвлеките себя от грустных мыслей.

Сны о том, что вы забыли сделать что-то чрезвычайно важное

Сны о том, что вы, например, забыли забрать своего ребенка из школы или забыли сделать что-то чрезвычайно важное в вашей повседневной жизни – обычные сновидения занятых людей.

Такой сон посещает сверхактивных людей, у которых слишком плотный жизненный график. Их разум сообщает, что они взяли на себя слишком много дел, упуская из виду вещи, которые действительно важны. Если это ваш сон, разгрузите свой график.

Сны о попытке закричать, но обнаружить, что звук не выходит из вашего рта

Этот сон возникает, когда вы чувствуете, что вас не слышат в реальной жизни. В основном, вы кричите изнутри о чем-то, что хотите выразить, но в реальной жизни вы либо не говорите об этом, либо вы недостаточно четко излагаете свои мысли … или вы просто окружены людьми, которые не слышат ваших забот.

Сны о собственной смерти

Видеть собственную смерть во сне ужасно неприятно. Но помните, смерть во сне знаменует изменения и окончание чего бы то ни было. Если вам снится подобный сон, спросите себя, какие изменения вы сейчас переживаете? Возможно, ваша прежняя жизнь подходит к концу и начинается новый этап?

Сны о попытке двигаться и обнаружить, что вы парализованы

Такие сны отражают нехватку смелости в одной из сфер вашей реальной жизни. Это также свидетельствует о том, что вы не готовы предпринимать какие-либо действия.

Различные части ваших органов, парализованных во сне, представляют ваши способности: глаза — способность воспринимать и понимать; руки — умение справляться с текущими обстоятельствами; ноги – знание, как постоять за себя, двигаться дальше и т.д.

Таким образом, быть парализованным во сне, означает, что вы чувствуете себя застрявшим в какой-то реальной жизненной ситуации, и вам нужно спросить себя, что вы можете сделать и какие действия предпринять, чтобы выйти из этого застойного положения? Какая часть тела / способность должна быть активирована, чтобы вы могли двигаться вперед?

Сны о диагностировании смертельной болезни

Подобные сны заставляют многих бежать к врачу, и это прекрасно. Береженого Бог бережет. Но чаще всего рак или любая другая болезнь во сне говорят о какой-то ситуации или отношениях в вашей жизни, которые стали нездоровыми. Ваше сознание приравнивает эту плохую ситуацию к болезни, чтобы вы могли оценить, насколько она плоха, и избавиться от нее.

Мы склонны уделять больше внимания нашим физическим, чем эмоциональным / психологическим ранам и недугам. Сны представляют душевные раны и недомогания как нечто физическое, поэтому мы реагируем на них с такой же бдительностью.

Сны о сексе с парнем, который внезапно превращается в вашего отца

Помните, сны символичны, поэтому секс во сне — это не половой акт, а соединение и объединение. Речь идет не о физическом, а о психологическом союзе, который вам необходим … не о физической, а об эмоциональной или ментальной связи.

Связь с папой в действительности говорит о недавней эмоциональной связи, которую вы, возможно, имели с ним или о перенесении его определенного качества характера в свое собственное поведение.

Как правило, папы в снах символизируют роль добытчика в семье. Так что, если вам снился этот сон, спросите себя, взяли ли вы на себя больше финансовой ответственности … или вам нужно сделать это. Скорее всего, ответ — да!

Источник: https://mirkrasoty.life с сылкой на soulpost.ru