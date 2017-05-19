"Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде

19.05.2017 17:20

Самые дешевые железнодорожные билеты из Украины – в Польшу. Однако, на некоторых маршрутах быстрее и экономнее лететь самолетом. К тому же, в "Укрзализныце" нельзя купить билет за границу или узнать его стоимость онлайн, а только через кассу на вокзале. Куда можно поехать на поезде из Украины в другую страну, узнавал сайт "Сегодня".

Куда поехать и почем

Сейчас Украина имеет прямое ж/д сообщение с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Молдовой, Румынией. Стоимость билетов примерная, поскольку тариф зависит от курса валют.

В Польшу ежедневно ездят три поезда. Билет на маршрут Киев-Перемышль стоит 406 гривен, а дорога займет 6 часов и 25 минут. Состав останавливается в Коростене и Львове. В то же время со Львова поездка обойдется в 172 гривни. На этом маршруте можно сэкономить, доехав до Львова на плацкарте за 107 гривен из Киева, а потом пересесть на Интерсити в Польшу.

Дорога из Киева в Варшаву на поезде займет 16 часов. Он не останавливается в Украине, а в Польше проезжает Хелм и Люблин. Билет стоит 2400 гривен.

Со Львова курсирует поезд во Вроцлав. Он останавливается в Кракове и Перемышле. До конечной станции ехать 13 часов. Стоимость – 1800 гривен

В Братиславу (Словакия) можно отправиться на беспересадочном прицепном вагоне. Из Киева билет обойдется в 2200 гривен. Он идет через Хмельницкий, Тернополь, Львов и Кошице. Дорога из Киева займет 30 часов. Поезд ездит пять дней в неделю, кроме четверга и пятницы, а также он не отправляется 30 августа, 13 сентября и 15 ноября.

Стоимость билета из Киева в Прагу (Чехия) – 2900 гривен. Поезд курсирует ежедневно через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Чоп и Кошице. Вся дорога займет 32 часа и 25 минут.

Дешевле обойдется дорога в Будапешт (Венгрия), из Киева – 1900 грн, из Львова – 1370 гривен. Поезд ходит ежедневно через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Чоп и Хайдусобосло. Из украинской столицы дорога займет 23 часа и 20 минут.

В Бухарест (Румыния) из Киева можно съездить за 2150 гривен и 27 часов. Он отправляется по пятницам и проходит через Винницу, Хмельницкий и Черновцы.

Самолетом дешевле

Президент Петр Порошенко заявил, что "Укрзализныця" в связи с безвизом удешевит билеты и будет развивать направления в ЕС. "Одна из важных задач – сделать более дешевой дорогу, чтобы как можно больше наших граждан могло путешествовать в страны Евросоюза. "Укрзализныця" налаживает железнодорожное сообщение со странами-членами ЕС", – заявил он на пресс-конференции 14 мая.

В то же время ездить в соседние страны на поезде по некоторым направлениям не выгодно ни по цене, ни по времени. Например, билет Львов-Вроцлав на лоукостер Wizz Air стоит 799 гривен, а перелет займет всего 15 минут. Если подождать старт рейсов Ryanair, этот же маршрут в ноябре будет стоить 588 гривен. В Wizz Air билет из Киева в Будапешт обойдется на ближайшую дату в 999 гривен – на 900 гривен дешевле, чем поездом. А сам перелет займет 40 минут. Также если сравнивать с МАУ, рейс Киев-Прага обойдется в 2700 гривен (цена билета за неделю до даты вылета) – это дешевле поезда на 200 гривен и сэкономит 20 часов дороги. Вместе с тем билет на поезд Киев-Перемышль дешевле, чем поездка автобусом или перелет самолетом в любой польский город.

Однако дешевые билеты на тот же Ryanair попадаются один-два на рейс, а на поезд все билеты одинаковой стоимости, независимо от времени покупки.

"Один поезд емкостью 500-700 пассажиров с единой ценой билета не сравнится с 10 самыми дешевыми билетами Ryanair или МАУ на рейсе. У "Укрзализныци" есть свои плюсы — это, например, большая норма провоза багажа. В авиакомпании за такой багаж нужно заплатить 50 евро", – отмечает эксперт по транспорту Сергей Хижняк.

Возможности украинской ж/д ограничиваются разницей в ширине колеи в ЕС и на постсоветском пространстве. В Словакии все два отрезка ширококолейки: между Кошице и Ужгородом, Чьерна-над-Тисоу и Чопом. В Польше ширококолейка соединяет с Украиной Хелм и Перемышль. А чтобы поезд доехал из Киева в Варшаву или Прагу, ему меняют колесные пары.

"Длительность перевозки в международном сообщении привязана к прохождению формальностей при пересечении границ. Можно за час долететь до Варшавы и потом еще два часа простоять на паспортном контроле и выдаче багажа. А поездом хочешь не хочешь стоишь два часа на границе во время прохождения контролей, а потом еще ждешь замену тележек при переходе на европейскую колею", – добавляет Сергей Хижняк.

Что будет с ценами на ж/д билеты

"Мы планируем запустить не только польское направление, но и сообщение с Венгрией, Словакией и Румынией, поскольку Польша не единственная страна Европейского Союза, с которой граничит Украина", – заявил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

С начала года в страны ЕС поездом добрались 34,5 тысячи украинцев. Это в семь раз больше, чем в прошлом году, отмечают в "Укрзализныце". В планах железнодорожного предприятия открыть в июне маршрут Ковель-Хелм. По словам директора "Львовской зализныци" Ивана Груника, сейчас госкомпания подбирает график движения.

Также этим летом из Львова в болгарскую Варну пустят прицепной вагон. Однако цены на билеты железнодорожники еще не рассчитали. Поезд будет отправляться 12 и 25 июня, 5, 17 и 29 июля, 10 и 20 августа.

Александр Кава, бывший замминистра инфраструктуры, считает, что стоимость билетов на международные маршруты вряд ли ощутимо снизится.

"Думаю, цены останутся на существующем уровне. Снижения ожидать не стоит, поскольку "Укрзализныця" должна покрывать свои расходы. В отличие от внутренних перевозок международное сообщение – коммерческий сегмент, а не социальный. Но маршрутная сеть в направлении Европы будет развиваться. Менее чем через месяц начнет курсировать поезд Ковель-Хелм. Кроме этого планируется запуск поездов из Мукачево в Будапешт, Братиславу, Кошице и Захонь. А далее, возможно, и в Румынию – в Сату-Маре", – поделился Кава.

"Укрзализныця" перед расширением сети должна просчитать все риски, считает Сергей Хиняк. А поскольку международные маршруты не должны дотироваться, то и снижать стоимость билетов не нужно.

"Если "Укрзализныця" видит, что она конкурентоспособна по сравнению с другими видами транспорта: низкобюджетными авиакомпаниями или автобусами — тогда можно выходить на маршруты, если нет – то на этом рынке не стоит концентрироваться", – считает Сергей Хижняк.