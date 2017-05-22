7 ненужных средств ухода. Не тратьте на них свои деньги!

22.05.2017 09:50

У большинства женщин имеется огромное количество всевозможных баночек, тюбиков и спреев с разнообразными кремами, муссами, масками, бальзамами, лосьонами и так далее. Часть из этих средств, таких как солнцезащитный крем или увлажняющее средство для тела, действительно необходимы для поддержания естественной красоты.

Некоторые же, по большому счету, не нужны и, зачастую, мы выкидываем их, так и не использовав до конца. Представляем вашему вниманию топ-7 средств ухода за собой, которые явно лишние на полке в ванной.

1. Скраб для губ

Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом обещает удалить сухую омертвевшую кожу и открыть миру ваши мягкие и прекрасные губы. Не спешите доставать кошелек и отдавать 300-600 рублей за это совершенно ненужное средство. Эффект, который норовят продать вам в косметическом магазине, достигается за счет наличия в скрабе отшелушивающих частиц. С таким же успехом вы можете взять пол-ложки сахарного песка и смешать его с вашим бальзамом для губ или густым детским кремом, смесь нанести на губы и слегка помассировать, а затем смыть. Другой вариант – использовать ваш обычный скраб для лица, например с измельченными косточками абрикоса. Точно также нанесите его на губы, слегка помассируйте и смойте. После отшелушивающих процедур не забудьте смазать губы гигиенической помадой или бальзамом.

2. Шампунь от перхоти

Не просто ненужное, а порой даже опасное средство. Перхоть – это не косметический дефект, а заболевание, которое требует лечения. Если вы вдруг не знали, то перхоть является легкой формой себорейного дерматита. Она может появится в результате нарушения обмена веществ или грибка. В любом случае, если вдруг у вас появилась перхоть, то нужно обратиться к врачу, чтобы определить причину ее возникновения. И уж точно не бежать в магазин за волшебным шампунем. Кстати, большинство из них работает следующим образом – на коже головы образуется пленка, которая не дает отслаиваться отмершим частицам кожи. Но стоит только перестать использовать это средство, как перхоть возвращается с удвоенной силой. Так что лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к специалисту.

3. Антивозрастные средства для волос

Косметические бренды уверяют, что наши волосы тоже стареют и для профилактики данного неприятного процесса необходимо использовать специальные средства. Часто дорогостоящие. Данное утверждение весьма спорно. Если старением волос считать седину, то никакой шампунь не поможет вам, так как данная особенность заложена в генах. Так, если кто-то из ваших родителей седеть начал в 25 лет, то велика вероятность, что у вас будет то же самое. С возрастом у некоторых людей волосы становятся ломкими и тусклыми, но это связано, в первую очередь, с неправильным питанием и недостатком каких-либо витаминов и минералов. Восстановить же былую красоту и блеск волос поможет не специальный бальзам, а сбалансированный рацион.

4. Антицеллюлитный крем

Да-да, это средство тоже довольно бесполезное на вашей полке в ванной. Все скрабы и кремы от «апельсиновой корки» преследуют одну цель – улучшить кровообращение и увлажнить кожу. Однако если вы продолжаете злоупотреблять фаст-фудом, сладкой газировкой и игнорируете занятия фитнесом, то никакой крем, даже самый дорогой, вам не поможет. Лучше потратьте эти деньги на месячный абонемент в танцевальной студии или новые беговые кроссовки. Если же откажитесь от сладкого чая с шоколадными конфетами и десертами, то за пару месяцев вполне сможете накопить и на годовой абонемент в фитнес-клуб или курс массажей. Последние, кстати, на порядок эффективнее улучшают кровообращение. А с увлажнением кожи справится и ваш обычный лосьон или крем для тела.

5. Средство от секущихся кончиков волос

Как бы нас не уверяли, но с этой проблемой справится только стрижка. Разнообразные спреи, сыворотки и масла лишь дают слабый косметический эффект, делая секущиеся кончики менее заметными. Однако проблему они не решают. В общем, точно не стоит тратить на них деньги, лучше лишний раз сходить к стилисту на стрижку.

6. Маски, скрабы и кремы для ног

Тоже весьма сомнительные средства, которые вряд ли вам нужны. В качестве отшелушивающего средства подойдет пемза и ваш обычный скраб для тела, а для смягчения кожи – самый простой питательный крем. Например, детский. Если же вы имеете привычку 1-2 раза в месяц делать педикюр в салоне красоты, то о домашнем скрабировании вообще можно не вспоминать. Вполне достаточно наносить на ступни после ванны тот же лосьон, что и на все тело.

7. Крем для области шеи и декольте

Отличная история, придуманная косметическими брендами, чтобы женщины оставляли в магазинах побольше денег. За шеей нужно ухаживать точно также, как и за кожей лица – два раза в день умываться, увлажнять ее, защищать от солнца. Кожу в зоне декольте тоже нужно увлажнять и защищать от солнца летом, когда вы загораете на пляже в купальнике или носите открытые сарафаны. С этим справится ваш лосьон для тела и привычный солнцезащитный крем.

Как видите, совсем не обязательно оставлять в косметическом магазине всю свою зарплату, скупая новинки, чтобы хорошо выглядеть. Гораздо большее значение для сохранения молодости и красоты играет ваш рацион питания, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой.

Источник: howtogreen.ru