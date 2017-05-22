Як на організм вплине відмова від цукру?

22.05.2017 08:52

Чи варто додавати цукор у чай або ж каву і що буде з організмом, якщо відмовитись від цього продукту - читайте у "Країні Здоров'я"

Шведський доктор Андреас Енфельдт запропонував перестати довіряти харчовим міфам і прислухатися до свого організму.



Як відомо, ми отримуємо енергію з двох джерел:



з вуглеводів, до яких відноситься цукор;

з жирів.



Багато років нам втовкмачували, що жир - це погано, а знежирені продукти і селера - єдиний шлях до стрункості. Відмовившись від цукру, варто уважніше придивитися до жирів.



Відбудеться дещо цікаве:



Переставши боятися жиру (в розумних кількостях) і відмовившись від цукру, ви будете стрункими все життя, а як бонус прийдуть здоров'я, енергія, прекрасна шкіра і чудесне волосся.

Значно обмеживши споживання цукру, ви забудете, як страшний сон, таблички з калорійністю продуктів. Послідовників цього способу харчування особливо порадує талія - саме вона худне в першу чергу.



Значно скоротивши кількість цукру навіть на 3 дні, ви помітите, що прийшло відчуття ситості, ви стали наїдатися меншою кількістю їжі. А багато і зовсім відзначають, що не можуть осилити повноцінну вечерю - думати про їжу раніше наступного сніданку зовсім не хочеться.

