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Як на організм вплине відмова від цукру?
Чи варто додавати цукор у чай або ж каву і що буде з організмом, якщо відмовитись від цього продукту - читайте у "Країні Здоров'я"
Шведський доктор Андреас Енфельдт запропонував перестати довіряти харчовим міфам і прислухатися до свого організму.
Як відомо, ми отримуємо енергію з двох джерел:
з вуглеводів, до яких відноситься цукор;
з жирів.
Багато років нам втовкмачували, що жир - це погано, а знежирені продукти і селера - єдиний шлях до стрункості. Відмовившись від цукру, варто уважніше придивитися до жирів.
Відбудеться дещо цікаве:
Переставши боятися жиру (в розумних кількостях) і відмовившись від цукру, ви будете стрункими все життя, а як бонус прийдуть здоров'я, енергія, прекрасна шкіра і чудесне волосся.
Значно обмеживши споживання цукру, ви забудете, як страшний сон, таблички з калорійністю продуктів. Послідовників цього способу харчування особливо порадує талія - саме вона худне в першу чергу.
Значно скоротивши кількість цукру навіть на 3 дні, ви помітите, що прийшло відчуття ситості, ви стали наїдатися меншою кількістю їжі. А багато і зовсім відзначають, що не можуть осилити повноцінну вечерю - думати про їжу раніше наступного сніданку зовсім не хочеться.
Теги: Донбасс, здоровье, сахар, углеводы, жиры, отмена
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