Як влитись у нову компанію?

22.05.2017 22:16

Що робити, аби стати своїм? Таємниці читайте у "Країні Здоров'я".

1. Ввімкніть почуття гумору.

Аби налагодити контакти застосуйте сміх. Пожартуйте самі або ж засмійтесь з чийогось жарту, не потрібно приховувати сміх, покажіть людині що ви її помітили і почули.



2. Не питайте багато.

Цікавій Варварі носа на базарі відірвали. Ось так і в компанії - не цікавтесь особистими речима, зрештою ви не "свій" у ній.



3. Спільна мова.

Спробуйте вивідати заздалегідь або ж у процесі - раптом у когось такі ж інтереси як у вас? Заведіть з такою людиною розмову, ніщо так не зближує людей як спільні зацікавлення.



4. Ввічливість.

Не говоріть про людину погано і не пліткуйте якщо її нема. Ви будете здаватись злим і мало то почне вам довіряти.



5. Не бійтесь...

- перепитати чиєсь ім'я. Зрештою, ви не робот із вмонтованим накопичувачем.

- бути собою. Якщо ви налагодите дружні відносини з кимось, прикидаючись тим, ким ви не являєтесь, потім буде занадто важко підтримувати спектакль.

