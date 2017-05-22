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Кава з вуличних автоматів дуже шкідлива
Науковці пояснили, яку загрозу може становити напій з автоматів. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Мобільні кав'ярні на вулицях вже давно завоювали увагу любителів ароматного напою. Але мало хто замислюється про те, звідки беруть воду барісти для приготування кави та чи дотримуються правила санітарії на робочому місці в умовах відсутності доступу до проточній воді.
За словами експертів, часто барісти використовують каву з застарілим терміном зберігання та вживання, неякісну воду для приготування ароматного напою, щоб здешевити собівартість товару і залучити низькою ціною більшу кількість покупців. Випивши склянку такої кави, є великий ризик заразитися небезпечними бактеріями і опинитися на лікарняному ліжку.
Кишкова паличка, золотистий стафілокок, стрептокок, блювота, підвищення температури - це наслідки вживання кави низької якості з мобільних кав'ярень на вулиці. А в окремих випадках може знадобитися і госпіталізація потерпілого до інфекційного відділення.
Лікарі застерігають українців і від вживання сиропів, які барісти пропонують додати в напій. Такі сиропи можуть викликати алергію і хронічний дерматит. Крім того, небезпечні для організму людини бактерії можуть розмножуватися і в самій кавомашині.
Пар, вода - вологе середовище в кавомашині - відмінне місце для розвитку мікроорганізмів і цвілевих грибків. Вся система подачі кави повинна часто промиватися окропом, щоб ліквідувати будь-які забруднення.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, вред
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