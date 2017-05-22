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На женском пути не бывает случайных мужчин
Многие женщины ставят смыслом и целью своей жизни – встретить достойного мужчину. Причем считается, что встретить хорошего мужчину – это как бы случайное событие, которое от женщины никак не зависит. Женщины думают, что ласковый и заботливый муж – это событие которое происходит само по себе. Я в корне против такого мышления женщины!
Это мышление заставляет женщину быть «охотницей», стервой, корыстной соблазнительницей, тупой блондинкой и кем-угодно, но не женщиной-Богиней. Это мышление заставляет женщин выискивать, выжидать, ловить, совращать, бороться, уныло ждать, находиться в депрессии – все, что истинной леди противопоказано.
Я убеждена на 100 процентов в том, что мужчина не попадается женщине случайно. Что к женщине приходит только тот мужчина, которому она соответствует и внутренне, и внешне.
- Если она не уважает себя – к ней придет мужчина-диктатор;
- Если она не знает, чего хочет в жизни – то мужчина не даст ей заниматься, тем что она захочет;
- Если она подавлена – мужчина будет ее подавлять;
- Если она депрессивная – мужчина будет вгонять ее в депрессию;
Все, что с нами происходит изнутри, мудрая мать-Вселенная – отражает нам во вне, через людей, события, друзей и прежде всего через самого близкого нам человека – нашего мужчину. Это все происходит для того, чтобы каждая женщина прошла уроки и научилась тем качествам, которых ей не хватает. Не хватает смелости – мужчина ее будет подавлять; не хватает цели в жизни – мужчина будет ее еще больше запутывать; не хватает любви к себе – мужчина будет обзывать и придираться!
И наоборот, чем ближе женщина к своей собственной гармонии и цельности, чем лучше у нее самооценка, чем позитивнее ее настроение и отношение к миру, чем лучше она знает сама себя, чем больше любит себя – тем лучше она встретит мужчину.
Мужчина – это прежде всего партнер, который будет отражать все самые слабые места женщины, самые тонкие настройки души. Чем больше Вы будете узнавать о себе, о своей душе, о своих целях, о своих эмоциях – тем более хороший мужчина придет в вашу жизнь. А как минимум, плохого вы просто не впустите туда.
Понаблюдайте за несчастными женщинами, у которых было много отношений с мужчинами, несколько разводов. Чаще всего типаж мужчины повторяется. Если первый был пьяницей, второй будет ленивым, третий – больной, четвертый – будет маменькиным сыночком. Все это типаж слабого мужчины, а значит женщина привлекает к себе именно такого. Это значит ее внутренний мир не сформирован, и она не готова принять мужчину цельного, сильного, заботливого — она сама не цельная, она сама не любит себя, она привлекает тирана, изменника, поверхностного – все те качества, которые носит в себе. Как она сама к себе относится – такой и будет мужчина!
Не бывает соединение двух половинок. Любовь возможна исключительно между двумя личностями, а не между пустыми половинками. Если Вы будете вкладывать свою энергию в себя, в свое саморазвитие, то Вы никогда не потеряете.
Каждой женщине прежде чем думать о мужчине, необходимо найти саму себя, необходимо полюбить себя!
Автор: Дана Сатори
Теги: Донбасс, психология, женщина, мужчина, отношения
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