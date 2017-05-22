ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОСЫПАЮТСЯ УСТАВШИМИ

После сна человек должен чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Но на практике это получается далеко не всегда. Существует несколько причин, по которым мы чувствуем усталость уже с утра.



В мозгу может накапливаться аденозин. Последние несколько часов сна мозг пребывает в так называемой фазе быстрого сна. Активность мозга в это время существенно повышается. Фазы быстрого и медленного сна могут сменяться до 5 раз за ночь. В этой фазе мозг активно потребляет аденозин, который подавляет бодрость, ухудшает внимание и стимулирует сонливость.

Ученые доказали, что на пробуждение влияет и то, спите вы с кем-то или один. Например, женщины, которые спят в одной постели с мужчиной, жалуются на ухудшение сна, а мужчины – наоборот.



Люди, которые ложатся спать поздно, часто страдают от бессонницы. Качество сна у них также теряется. Ночные бодрствования оказывают влияние на гиппокамп. Он контролирует эмоции, внимание и память. Сбои в его работе могут привести ко многим последствиям, в том числе и к болезни Альцгеймера.



Также качество сна может страдать от нехватки сахара в крови. Те, кто любят съесть что-нибудь сладенькое перед сном, спят гораздо лучше. Ведь сахар активизирует нейроны, которые отвечают за сон.