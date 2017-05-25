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Как быстро восстановиться после пережитого стресса? 5 советов
Стрессовая реакция стимулирует работу всех органов. Сердце бьется чаще, напрягаются все мышцы, нервная система активирует все свои резервы. В таком состоянии организм расходует в несколько раз больше энергии, чем обычно. Естественно, когда организм даже короткое время работает на пределе своих возможностей, он устает и истощается. Поэтому, после пережитого стресса люди имеют проблемы с концентрацией, ощущают усталость, упадок сил и слабость во всем теле. Это не удивительно, ведь организму нужно восстановить силы. Как же это сделать? Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут быстро прийти в нормальное состояние после стресса.
Глубоко дышите.
Восстановление организмы происходит гораздо быстрее, если помочь ему расслабиться, нормализовать кровообращение и поставку кислорода к тканям и клеткам. Проще всего это сделать благодаря глубокому дыханию. Существуют различные виды дыхательных гимнастик, которые используют для восстановления после стресса, но если вы ими не владеете, можно просто глубоко дышать. Вдыхайте воздух медленно, через нос, а выдыхайте ртом, в таком же темпе. Лучше всего делать это не в помещении, а снаружи, где воздух насыщен отрицательными ионами и кислородом. Постарайтесь уделить дыханию не меньше 5 минут, или же делайте это до тех пор, пока не почувствуете облегчение и прилив сил.
Короткий сон.
Ну, или продолжительный сон, в зависимости от обстоятельств. Ни для кого не секрет, что в процессе сна в нашем организме протекают восстановительные процессы гораздо быстрее. Дело в том, что все системы и органы не загружены, и работают в замедленном режиме. Организм не затрачивает энергию больше ни на что, кроме восстановления, и поэтому сон поможет быстро восстановить силы после пережитого стресса.
Что делать если совсем не хочется спать? Такое случается редко – как правило, организм настолько истощен после стрессовой реакции, что глаза сами собой закрываются из-за сонливости. Если же все наоборот, и вы чувствуете прилив бодрости, можно попробовать другой способ. Нужно плотно зашторить окна, или же надеть светонепроницаемую маску для сна, чтобы стимулировать выработку мелатонина в организме. Нужно принять удобную позу, расслабиться и в таком положении немного подышать. Если вы почувствуете, что проваливаетесь в сон, не сопротивляйтесь этому. Даже очень кратковременный сон может восстановить организм после переживаний и стресса.
Черный шоколад.
Многие люди, даже сами того не осознавая, ускоряют восстановление нервной системы после стресса. После того, как человек перенервничает, ему часто хочется «заесть» стресс чем-то сладким. Это не каприз, а потребность организма, которую не нужно игнорировать. Но, вместо жирных пирожных лучше отдать предпочтение 2-3 кубикам черного шоколада. Почему? Дело в том, что для нормального функционирования нервной системы нужна глюкоза – это пища для мозга и ваших нервных клеток. Но, одной глюкозы недостаточно, еще нужен магний, а этот компонент содержится в черном шоколаде. Кроме того, в черном шоколаде содержится небольшая доза кофеина, который оказывает мягкое стимулирующее действие. За счет такого перекуса организм сможет восстановиться быстро, и уже спустя 20-30 минут можно будет ощутить прилив бодрости и сил.
Много воды.
Во время стресса в нашем организме протекает масса сложных биохимических процессов. Вырабатываются, так называемые, гормоны стресса – кортизол и адреналин. Если в нормальной концентрации они приносят пользу, тонизируют, стимулируют работу мозга, то в случае избытка, они вредят всему организму. Поэтому, чтобы быстрее восстановиться после стресса, рекомендуется снизить концентрацию этих гормонов в крови. Это можно сделать с помощью обычной воды, но только выпить ее нужно немало. Как минимум, 3-4 стакана воды, нагретой до 30-36 градусов, помогут не просто снизить концентрацию кортизола и адреналина, но еще и быстрее вывести продукты распада этих веществ из организма.
Движение.
Во время занятий спортом тоже вырабатываются гормоны стресса, но вместе с ними выделяются эндорфины, и баланс этих вещество позволяет избавиться от напряжения и вернуться в нормальное состояние. Поэтому, после пережитого стресса можно быстро и эффективно восстанавливаться с помощью короткой, но интенсивной тренировки. Если есть возможность, можно выполнить пробежку на свежем воздухе. Если такой возможности нет, иногда может быть достаточно всего 15-20 отжиманий, приседаний или других упражнений.
Последствия стресса могут быть очень плачевными, если вовремя не разбираться сними. Поэтому, после каждого сильного переживания лучше помогать своему организму восстанавливаться. Конечно же, если этого не делать, в один миг ничего плохого не произойдет, но со временем стресс может привести к серьезным нарушениям в психике и здоровье человека.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, стресс, советы
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