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Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику

25.05.2017 09:37
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Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику

За желание выглядеть привлекательно в глазах окружающих женщины ежедневно расплачиваются своим здоровьем. И виной тому – узкая одежда, неудобное белье. Тесные и обтягивающие костюмы, создавая напряжение спины и шеи, могут навредить позвоночнику. Обувь на высоких каблуках становится причиной радикулита. И даже кокетливая сумка-клатч способна значительно ухудшить осанку.

«Покупаю!», — так часто барышни уговаривают сами себя, стоя в примерочной перед зеркалом. А потом эти джинсы в лучшем случае пылятся в шкафу, а в худшем – истязают тело. Носить чересчур узкую одежду – это дурной тон и лишний риск для здоровья, считают специалисты.

 

Узкое белье может стать причиной сколиоза

  • К узкой одежде можно отнести также бюстгальтер на тонких бретельках, который позволяет женщине выглядеть сексуально. Поэтому многие отдают предпочтение именно таким моделям. Но если обладательницы небольшой груди еще могут позволить себе носить такое белье, то женщинам с выдающимися формами от него лучше отказаться.Узкая бретелька, концентрируясь в одном месте плеча, тянет его вниз, что может стать причиной сколиоза.
  • Корректирующее белье помогает красиво подчеркнуть формы, а порой и спрятать те жировые отложения, которые особенно проявляются в области живота и спины. Выступая в качестве каркаса, оно также укрепляет мышцы спины, что позволяет женщине держаться прямо. Однако все это относится к тем случаям, когда белье выбрано по размеру. Желание надеть на размер, а то и два, меньше, может стать губительным для здоровья. Тесное белье сжимает тело и таким образом сковывает мышцы тазового пояса. Это провоцирует сначала напряжение, а затем и боль в мышцах спины.
  • Топ с одной бретелькой красиво обнажает одно плечо и подчеркивает другое. Однако не годится для женщин с выдающимися достоинствами. Если отказываться от него не хочется, то под топ следует надеть бюстгальтер для дополнительной поддержки груди. Такой топ тянет шею вперед и создает дополнительную нагрузку на позвонки.

Ошибочно считать, что сколиоз есть у всех и лечить его не надо, рано или поздно даже незначительное искривление позвоночника приведет к болям в спине, хроническим заболеваниям внутренних органов, межпозвоночным грыжам, головной боли и другим серьезным заболеваниям.

 

Узкая одежда провоцирует боль в пояснице

  • Юбка-карандаш – один из атрибутов офисной одежды. Она заставляет держать женщину колени вместе и уменьшает шаг. Но именно эти облагораживающие качества ограничивают движения и напрягают поясницу.Постоянное напряжение в области спины может вызвать дисковые или мышечные проблемы, а также спровоцировать повреждения позвоночника.
  • Джинсы, особенно узкие так называемые скинни, обтягивая ноги, тем самым ограничивают движения коленей и бедер. Изменение положения тела во время ходьбы создает дополнительную нагрузку на суставы, что приводит к снижению их амортизации.

Штаны, сдавливающие живот, провоцируют изжогу, а впоследствии грыжу и язву желудка. Также затрудняется дыхание, что ведет к приступам паники и непрерывному стрессу. Вот какие последствия могут быть при ношении узкой одежды.

 

Тяжелые аксессуары грозят искривлением позвоночника

  • Крупные ювелирные украшения в виде тяжелых ожерелий или массивных сережек при постоянном ношении также могут нанести удар по здоровью их обладательницы. Поэтому носить их надо только непродолжительное время, а затем — снимать. Массивные украшения тянут шею вперед, что приводит к нарушению осанки.
  • Сумка через плечо. Носить так сумку можно только в том случае, если она легкая. В противном случае она создаст дисбаланс весовой нагрузки на позвоночник. А если подобным образом сумка носится часто, то и вовсе может вызвать повреждение и мышц, и суставов. Тяжелая сумка, ремешок которой переброшен через одно плечо, заставит человека сгибаться вбок. Неестественный противовес положения одного плеча может стать причиной искривления позвоночника.

Для того чтобы свести вред от большой сумки к минимуму, необходимо, по меньшей мере, регулярно менять плечо, на которое она вешается. Кроме того, стоит подобрать сумку с регулируемой длиной ручки – тогда ее можно будет носить и в руках, и на плече, уменьшая, тем самым, риск возникновения болевых ощущений.

 

Туфли с узким носком опасны нарушением кровообращения

  • Тесная обувь, как и узкая одежда может нанести вред организму. Туфли на шпильках — самый опасный предмет женского гардероба. Они придают обладательницам желанной стройности и изящества, но при этом гробят здоровье в буквальном смысле этого слова.Смещается центр тяжести, изменяется угол наклона, что приводит к напряжению в пояснице. Неестественное положение позвоночника грозит защемлением дисков и развитием радикулита.
  • Туфли с узким носком держат стопу в тисках в прямом смысле этого слова, что может привести к нарушению кровообращения. Обувь на низком ходу также не является оптимальной для ежедневного ношения: отсутствие супинатора и соответствующей амортизации при ходьбе может вызвать деформацию стоп. Обувь на танкетке идеально подходит для постоянной носки. Ноги в ней имеют хорошую опору, что позволяет избежать губительного давления на стопу.

К тому же, тесная обувь вызывает деформацию суставов пальцев ног и при частом использовании создает идеальные условия для развития грибка.

 

Источник: https://mirkrasoty.life с сылкой на estet-portal.com



Теги: Донбасс, здоровье, вред, одежда, позвоночник
 
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