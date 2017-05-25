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Не игнорируйте эти 6 вещей! Как удача стучится в ваши двери
Ну что ж пора дать ей шанс, тем более есть 6 проверенных знаков, когда удача не просто сигнализирует о своём присутствии, а уже готова постучаться в ваш дом!
1. Летучие мыши
Как раз с него мы и начнем… Только увы, когда в родных стенах поселяется какая-то живность, заведенная не вами – это всегда доставляет массу неудобств. Но давайте постучим по дереву и переплюнем через левое плечо, чтоб это были только не насекомые и не мыши. А уж если и грызуны, то непременно летучие мыши! Вы не поверите, но именно это животное чувствует, как дом наполняется чистой, хорошей и позитивной энергией и спешит облюбовать себе местечко на чердаке. Так что отменяйте собрание жильцов и не избавляйтесь от незваных гостей – летучие мыши приносят удачу, и они уже выбрали вас!
2. Чешется левое ухо
Если у вас зачесались уши, то у народных примет найдется тысяча и одна причина доказать вам, что всё это неспроста – про вас, как минимум, распускают слухи! А если уши зачесались в дождливый понедельник или на полную луну в четверг – всё, жди ссор и даже драки. Но, мы же договорились не игнорировать сигналов удачи? Так вот, если ваша рука потянулась почесать левое ухо, вам несказанно повезло – о вас действительно говорят, но говорят только хорошее. И как бонус — не за горами романтический период жизни или начало крепкой дружбы.
3. Незнакомое животное вас принимает
Согласитесь, даже самые практикующие психологи никогда так точно и тонко не чувствуют характер человека, как это делают животные. И они никогда не ошибаются. Вот поэтому, если вас «за своего» принимают незнакомые четверолапые – это отличный знак, что удача на вашей стороне. Непременно угостите на улице увязавшуюся за вами бродячую кошку или щенка какой-то вкусняшкой, но только не прогоняйте, ведь именно так вы свою удачу и спугнёте!
4. Птичий помёт
Мы согласны, что приятного в том, когда тебя «пометит» на улице птица, мало. Хуже этого может быть только процедура «очищения» одежды или даже волос. Но плата за причиненные неудобства более чем хорошая – птичьи метки указывают удаче на ваше местоположение. А дальше дело — за малым… Кстати, «помеченные» машина, велосипед и другие ваши вещи тоже в счёт!
5. Одежда, надетая наизнанку или задом наперед
Давайте сразу оговоримся, что речь пойдет о случаях, когда вы оделись так случайно, а не нарочно. И уж если это произошло, не воспринимайте свитер, надетый впопыхах задом наперед или юбку на изнанку полной катастрофой – таким образом, Вселенная просто посылает вам сигнал, что открыта для вас и готова исполнять все желания. Одежда наизнанку – удачи приманка!
6. Магия цифры 8
Как бы нам не пытались навязать миф, будто бы семерка является самым счастливым числом, нет, нет и ещё раз нет – во многих культурах мира счастье и удачу связывают исключительно с цифрой 8! Нумерологи и эзотерики видят в этом числе перевернутый символ бесконечности, а у китайцев даже иероглиф «богатство» созвучен с этой цифрой в произношении. Вот поэтому, если у вас ещё нет своего любимого числа, обратите внимание, сколько раз в день вам встречается цифра 8. Если больше обычного – удача уже на пороге! Тук-тук…
Источник: womanadvice.ru
Теги: Донбасс, советы, приметы, удача
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