К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях

02.06.2017 13:16

Мистики утверждают, что мир наших сновидений имеет тесную связь с другими мирами, в которые невозможно попасть, будучи в состоянии бодрствования. Именно по этой причине еще наши далекие предки верили, что сны об умерших людях нельзя игнорировать.

Ушедший в мир иной человек появляется в наших снах с сообщением, советом или предупреждением. В наших же интересах понять, что же нам хотели сказать, чтобы избежать дальнейших ошибок и проблем в жизни.

Психологи же считают, что сны о родственниках или друзьях, ушедших в мир иной, это не что иное, как выражение наших расстроенных чувств. Именно так проявляется наше горе.

Тем не менее, давайте обратимся подробнее к мистической точке зрения и попробуем понять, какое же сообщение могли передать нам люди, которые живы лишь в нашей памяти и с кем мы можем общаться только посредством сновидений.

В современных сонниках не указывается множество нюансов. К примеру, сон не толкуется в зависимости от того, как выглядел человек, — был ли он мертв и лежал в могиле, либо был жив и счастлив. А может, во сне вы были уверены, что ваш близкий жив?

Интерпретация снов об умерших людях

Считается, что если вам приснился сон, где вы разговариваете или слушаете умершего человека, это знак того, что ваш ждут неожиданные новости или изменения в жизни. Христиане верят, что сны об умерших говорят о том, что его душа не смогла найти покоя в том мире. Желательно предпринять специальные обряды, которые помогут близкому обрести спокойствие.

Язычники убеждены, что умершие приходят к нам в сновидениях, чтобы посоветовать беспрекословно исполнять всё, что требуют покойники от спящих, лишь бы не прогневить богов. И хотя видеть во сне умершего жутковато, иногда это может оказаться добрым предзнаменованием. Например, если во сне умерший ожил? в скором времени вернется что-то потерянное или утраченное (деньги, вещь или даже положение в обществе).

Английский сонник расшифровывает сновидения с умершими, как предвестие добрых событий в семье — свадьбы или рождения ребёнка — непременно счастливых и благополучных. Другой сонник утверждает, что перед заключением брака видеть во сне умершего — предостережение против этого союза. Такой сон означает, что брак будет несчастливым, а дети, рождённые в нём, будут болезненными и слабыми. Особое внимание всегда уделялось снам, в которых спящему являлись близкие родственники!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на marketium.ru