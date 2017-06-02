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Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву
Кава вважається одним з найсмачніших напоїв, і тому вона однаково популярна у всьому світі.
Кожен житель землі хоча б один раз в житті пробував каву, і, хоча цей напій не у всіх викликає захоплення, більшість відчуває величезну любов до цього чорного ароматного напою і не мислить своє повсякденне життя без нього, пише invaders.com.ua.
Справжній любитель кавового напою, як правило, п’є його хоча б 1 раз в день, частіше за все вранці, тільки щоб почати день з позитиву і з запасом хорошої енергії, так як це одна з його властивостей. Як і будь-який популярний продукт, кава оточена різними міфами, деякі з них хороші, а деякі не дуже. І це може заплутати особливо вразливих прихильників кави. Деякі з них відмовляються від улюбленого напою, інші, навпаки, починають пити його частіше. В результаті цих досліджень, було доведено, що кава дуже корисний напій для нашого організму і здоров’я в цілому, звичайно, якщо не зловживати ним. Harvard Gazette (США) опублікувала статтю з підбіркою самих останніх досліджень про каву, де особливо підкреслюються її цілющі властивості. Далі ми перерахуємо основні позитивні властивості кави. Тому наукове співтовариство провело декілька досліджень, щоб спростувати або підтримати чутки, що оточують каву.
1. Профілактика хвороби Паркінсона. Хвороба Паркінсона є хронічним дегенеративним захворюванням центральної і периферичної нервової системи. І хоча в більшості випадків вона зустрічається у літніх людей, ніхто не захищений на 100%. Кава може сприяти профілактиці її виникнення, хоча це багато в чому залежить від генетичної схильності.
2. Профілактика хвороби Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера – це дегенеративне захворювання, яке впливає на нервову систему. Різниця полягає в тому, що хвороба Альцгеймера має психічне походження і викликає зменшення маси мозку. Кілька наукових досліджень показали, що кава є чарівним напоєм проти цієї хвороби; регулярне споживання сприяє профілактиці хвороби, а також допомагає боротися з ранніми симптомами деменції.
3. Кава проти раку. У нашому тілі ховається велика кількість потенційно ракових клітин. Вони можуть «вибухнути» в будь-який момент і викликати рак в органі або області тіла, де ці клітини розташовані. Кофеїн, що міститься в каві допомагає запобігти різним видам раку, таким як рак печінки, прямої кишки, шкіри і одному з найбільш смертоносних типів раку, який розвивається в простаті.
4. Захист печінки. Серед багатьох переваг кави, можна відзначити те, що вона є профілактикою раку печінки, яка є одним з найбільш важливих органів тіла. Проте, цей чарівний напій не просто допомагає нам запобігти цьому захворюванню. Що стосується здоров’я печінки в цілому, він також запобігає розвитку цирозу (одного з найбільш поширених захворювань цього органу). Крім цього, кава зміцнює печінку і допомагає зберегти її здоров’я.
5. Очищення рота. Ротова порожнина відіграє основну роль в організмі. Вона несе відповідальність за отримання і подрібнення 99% їжі, яка потім живить основні системи організму. Крім їжі, в наш рот потрапляє велика кількість організмів, які можуть стати причиною інфекцій або захворювань, таких як поганий запах з рота (галітоз). Проблема полягає в тому, що їх неможливо видалити простим чищенням зубів. На щастя, властивості кави сприяють належній гігієні порожнини рота, так як цей напій усуває максимально можливий відсоток бактерій, запобігаючи захворюванням ясен. Для досягнення цього позитивного ефекту слід пити чорну каву, без молока і цукру.
6. Полегшує біль в м’язах. Цей біль може мати різне походження, але найчастіше він з’являється, коли ми перестаралися в спортзалі і наш організм виділяє надлишок молочної кислоти. Всього 2 чашки кави зменшують цей біль до 40%, тому її рекомендують пити щодня, якщо ви займаєтеся спортом.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, кофе
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