10 советов, как стать общительным и харизматичным

05.06.2017 20:30

Часто можно встретиться с людьми, которые обладают каким-то невероятным шармом. Они без стеснения могут заговорить с незнакомым человеком и поддержать любую тему в разговоре. Такие люди могут не иметь эффектной внешности, но при этом быть очень привлекательными и притягивать к себе людей. Как у них это получается и в чем секрет их харизмы? На самом деле, никакого секрета нет, и стать харизматичным и общительным может каждый человек, если только поработает над собой и избавится от всего лишнего, что его сковывает. Давайте рассмотрим 10 советов, которые помогут стать общительным человеком и развить харизму.

1. Полюбите самого себя.

Как часто мы слышим эту простую истину и соглашаемся с ней. Но, на практике многие люди так и не научились любить себя. Кто-то просто этого не замечает. Мы думаем, что любовь нужна нашим близким – братьям, сестрам, детям, родителям, друзьям. Но, прежде всего любовь нужна нам самим. И в этом нет ничего эгоистичного, ведь невозможно дарить любовь другим, не отдавая ее себе. Любовь к себе снимает наши внутренние, психологические блокировки и позволяет личности раскрываться полностью. Все мы внутри свободные, общительные и открытые, но лишь закрытое сердце не дает нам все это выпустить наружу. Поэтому, откройте свое сердце и позвольте ему изливать любовь, прежде всего, к вам самим, и тогда много изменится не только в вашем характере и отношениях с окружающими людьми, но и во всех сферах жизни!

2. Развивайте самооценку.

То, как мы себя ведем и проявляем в обществе, показывает, как мы сами себя оцениваем и воспринимаем. Поэтому, чтобы стать обаятельным, раскованным и общительным человеком, нужно освободить свое сознание от сковывающих его комплексов и заниженной самооценки. Важно, прежде всего, разрешить себе быть такими, какие мы есть на самом деле – это первый шаг к поднятию самооценки. Научиться воспринимать себя без иллюзий не просто, ведь все мы хотим стать лучше, и это нормальное желание. Но, без принятия не будет роста, поэтому стоит приложить усилия.

3. Чаще общайтесь.

Конечно же, совет может показаться банальным, но на самом деле он достаточно эффективен. Чтобы стать общительным, нужно просто ежедневно практиковать и оттачивать свои коммуникационные навыки. Благодаря ежедневным практикам смогут измениться ваши коммуникационные привычки, и вы будете с каждым разом все увереннее чувствовать себя в обществе.

4. Научитесь проявлять инициативу.

Как правило, общительные и харизматичные люди отличаются способностью первыми заводить знакомства, начинать разговор. Способность проявлять инициативу, не стесняясь предлагать и продвигать свои идеи, озвучивать мнения – это не врожденный навык, а умение, которое люди приобретают постепенно. Чтобы этому научиться, нужно освободить свои мысли от предрассудков и позволить себе открыто говорить и делать то, что вам хочется. Инициативность поможет вам не только стать обаятельным и общительным, но также пригодится во многих других сферах жизни. Инициативность открывает двери в другую, лучшую жизнь, возводит вас на новые ступени в карьерной лестнице, открывает горизонты, которые раньше казались недостижимыми.

5. Учитесь контролировать эмоции.

Каждый контакт с окружающими людьми не может пройти для нас бесследно – он вызывает в нас различные эмоциональные реакции. Иногда общение с человеком может спровоцировать вспышку гнева, а в других случаях наоборот – запустить ощущение радости и счастья. Но, эмоциональная составляющая общения – это не главное, и при умелом управлении своими чувствами, вы сможете избавиться от многих препятствий на пути к построению хороших отношений. Человек, умеющий управлять своими эмоциями, всегда и в любой ситуации чувствует себя уверено и комфортно, а это главное для общительного человека, который обладает магнетизмом и обаянием.

6. Учитесь видеть больше!

Многим людям не дает раскрыться их неуверенность. Поэтому, они стараются меньше общаться и проявлять себя в окружении людей. Мысли о том, что подумают, скажут, как отнесутся, хотя и являются абсолютно нормальными, но все же очень мешают жить полноценной жизнью. Конечно же, есть масса других способов побороть неуверенность, но этот один из самых интересных. Вам нужно просто научиться видеть и слышать больше, чем окружающие люди говорят и показывают. Изучите основы психологии, получите навыки различения жестов, мимики, развивайтесь в этом направлении, тренируйте свою интуицию. Вы сможете видеть и знать намного больше об окружающих людях. Ведь с такими навыками вы сможете видеть то, что они прячут под своими масками, пусть даже и бессознательно. Это позволит вам чувствовать себя в обществе гораздо увереннее.

7. Развивайтесь.

Сложно быть общительным человеком и обладать обаянием, если не хватает знаний и навыков для поддержания разговора. Поэтому, чтобы вы могли в любом обществе чувствовать себя свободно и уверенно, и всегда вставить свою реплику, вам нужно ежедневно пополнять свои запасы знаний и развивать коммуникационные навыки. Непрестанно развивайтесь, никогда не останавливайтесь на этом пути, и вы пожнете хорошие плоды не только в сфере социальных отношений, но и в других.

8. Излучайте позитив.

Обаятельные, харизматичные люди – они как яркая лампочка в темной комнате. Как только такой человек появляется на горизонте, все сразу же обращают на него внимание. Но, так происходит не из-за того, что он выглядит вызывающе, или ведет себя каким-то странным образом. Нет, весь секрет кроется в его энергетике. Харизматичные люди просто излучают позитивную энергетику, и это притягивает к ним окружающих. Такого эффекта нельзя добиться какими-то внешними отличиями или набором действий – нужно измениться изнутри. Чтобы излучать позитив и дарить его людям, необходимо самому быть переполненным такой энергией. Поэтому, нужно научиться избавляться от негатива, регулярно чистить свою душу и мозг от него. Вместо этого, практикуйте позитивное мышление, откройте свое сердце и позвольте той любви, которая живет в нем, выйти наружу.

9. Будьте внимательным слушателем.

Общение подразумевает не только процесс говорения, но и слушанье. А умение внимательно выслушать собеседника – огромная редкость. Умение слушать и слышать человека – это одно из качеств, которое характеризует сильных духом, уверенных и обаятельных людей. Благодаря вашему умению слушать к вам будут тянуться люди, зная, что они всегда будут поняты. Учитесь внимательно выслушивать людей, вникать в их слова и понимать весь смысл сказанного, не опережая в мыслях собеседника. Проявляйте эмпатию, чтобы лучше понимать чувства других людей.

10. Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам.

Вот еще одно из ключевых качеств общительных и обаятельных людей. Формируйте достойное отношение к самому себе и переносите его на окружающих людей, искренне и открыто. Это сделает вас обаятельным человеком, который излучает самую мощную магнетическую силу в мире – энергию любви.

Светлана, www.vitamarg.com