4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!

05.06.2017 09:39

Часто мы даже не задумываемся над подобными вещами, а на самом деле нужно быть внимательными и не трогать руками определенные части своего тела, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое.

Уверены, что о важности такой процедуры, как регулярное мытье рук, вы знаете еще с детства. Родители всегда стараются приучить к этому своих детей, ведь это элементарные правила гигиены. Связано это с тем, что в течение дня мы трогаем невероятное количество предметов, а на них скапливается очень много различных бактерий.

И если пренебрегать личной гигиеной, то эти бактерии, попав к нам на руки, так же легко могут попасть на другие части тела и даже внутрь нашего организма, вызвав тем самым нежелательные реакции (вплоть до серьезных заболеваний).

Так какие же части тела никогда не следует трогать руками? Что будет, если все-таки это сделать?

Почему вообще важно мыть руки?

15 октября объявлено ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН, англ. United NationsInternational Children‘s Emergency Fund) Всемирным днем чистых рук (Global Handwashing Day). Данная инициатива была начата в целях повышения уровня информированности населения. Так хотели привлечь внимание к важности данной проблемы.

Все дело в том, что очень многие заболевания передаются через руки при несоблюдении правил гигиены.

Возможно, вы считаете себя безупречными в этом плане, думаете, что следите за своей гигиеной наилучшим образом и не подвергаетесь никакому риску, потому что не контактируете с токсичными продуктами.

Но прежде, чем так утверждать, задумайтесь: а все ли предметы, которые вы трогаете, являются чистыми?

Например, если вы весь день работаете за компьютером, то микробы легко могут попасть с клавиш или экрана прямо к вам в рот. И не следует считать, что ваш офис идеально чистый.

Ведь микробы летают и в воздухе тоже, и это мы никак не можем контролировать.

1. Глаза

Зрение является одним из самых ценных чувств, которыми мы обладаем. А потому, когда нам приходится бороться с какой-либо глазной инфекцией, это доставляет сильнейший дискомфорт.

Очень часто мы, сами того не замечая, можно сказать, привычным движением трем себе глаза. Или хотим вытащить ресничку (соринку), попавшую в глаз. Если сделать это грязными руками, инфекция может усилить свое проявление.

Задумайтесь над этим, ведь все мы так или иначе совершаем эту ошибку.

Вот некоторые рекомендации, которые никогда не следует упускать из виду:

Всегда мойте руки перед тем, как дотронуться до лица (в частности, до глаз).

Если вам нужно вытащить ресничку или вытереть слезу, используйте для этого одноразовую салфетку.

Избегайте попадания в глаза инородных предметов и веществ.

Если вы носите контактные линзы, будьте особенно внимательны.

Никогда не трогайте свои глаза, если вы предварительно не вымыли руки нейтральным мылом.

Важно, чтобы вы научились снимать и надевать контактные линзы с большой осторожностью. Попросите своего офтальмолога, чтобы он показал вам, как правильно это делать.

Не дотрагивайтесь до глазного яблока руками, так вы можете легко повредить этот чувствительный орган.

Часто, когда вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, вы чувствуете себя настолько уставшими, что хотите поскорее снять линзы и упасть в кровать. Но вы не должны ни при каких обстоятельствах игнорировать процесс их очищения.

Все дело в том, что жидкость, предназначенная для хранения контактных линз, не убивает все микробы. Она лишь немного очищает их поверхность.

Руки же мыть следует только твердым нейтральным мылом и теплой водой.

Жидкое мыло, как правило, оставляет на руках защитный слой из различных химических веществ, и они легко могут попасть на ваши линзы. С течением времени их скопится слишком много, и в результате ваши линзы прослужат намного меньше. Вы сами сократите срок их годности.

2. Интимная зона

Интимная зона, собственно, так и называется, что большинству из нас понятно: прежде, чем дотрагиваться до себя «там», следует убедиться в соблюдении правил личной гигиены.

Микробы и бактерии, занесенные в интимную зону грязными руками, могут вызвать развитие любого вида инфекций.

Ведь эта область сама по себе влажная, там своя микрофлора и свои микроорганизмы, и при взаимодействии с другими видами бактерий, могут возникнуть серьезные неприятности.

Очень распространенной ошибкой среди женщин являются «чрезмерные» старания. Рвение к чистоте заставляет их пользоваться не только водой и мылом, но и специальными вагинальными шампунями (для интимной гигиены).

Мы же, со своей стороны, рекомендуем вам минимизировать использование мыла и полностью исключить вагинальные шампуни.

3. Уши

Руками не следует трогать и уши (и уж тем более не стоит царапать их ногтями). Такие действия могут легко привести к внутренним повреждениям, в которые потом попадет инфекция.

Во-первых, не забывайте, что в ушах у нас имеется сера. Она как раз и служит естественным барьером, защищающим наши уши от бактерий.

Поэтому не стоит пытаться удалить из ушей всю серу. Если вы чувствуете, что ее скопилось слишком много, сходите к отоларингологу.

Он поможет вам удалить избыток серы из ушей и, главное, сделает это правильно и максимально безопасно.

4. Лицо

Постарайтесь не трогать руками и свое лицо. Конечно, в большинстве случаев мы делаем это непреднамеренно, практически «на автомате», но нужно все-таки этого избегать. Настолько, насколько это возможно.

Причин этому несколько. Первое — это то, что бактерии и грязь, скопившиеся у нас на руках, попадают на кожу лица.

Если вы не поддерживаете надлежащую гигиену, поры легко закупориваются и загрязняются. В результате на коже появляются прыщи и покраснения.

Единственным исключением из правила является умывание. То есть трогать свое лицо можно только для того, чтобы его помыть. Конечно, предварительно вымыв руки.

Итак, как вы уже убедились, трогать руками различные части своего тела не стоит. Это чревато появлением проблем, как незначительных, так и весьма серьезных.

Так что возьмите себе на заметку и старайтесь следить за руками!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на steptohealth.ru