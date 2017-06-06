17 продуктов, способных убить человека

06.06.2017 07:07

Известный врач-нутрициолог Ольга Бутакова составила список продуктов, употребление которых максимально приближает нас к смерти.

1. Глутамат натрия.

Продукты, содержащие добавку Е326, вызывают у организма зависимость. Сейчас эту добавку добавляют в самые неожиданные продукты, дабы «подсадить» население.

2. Сахарозаменители.

3. Транс-жиры.

Масло жирностью меньше 72% употреблять нельзя, это обыкновенный транс-жир.

4. Малосольная рыба в пластиковых тарах.

Малосольная рыба хранится недолго и только в масле.

5. Арахис.

Это генно-модифицированный продукт. В него вживляется ген петунии, чтобы его не атаковали насекомые.

6. Крабовые палочки (это обыкновенная соя, смешанная с крабовой эссенцией).

7. Крупы и каши с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным.

8. Вареные колбасы.

Они состоят из сои. В их составе жир и шкурка, которые маскируют под мясо и приправляют вкусовыми добавками.

9. Ветчина.

Вас не должен смущать весьма натуральный вид данной продукции, производители научились обманывать и здесь. Они накачивают небольшой кусок мяса гелем, который увеличивает размер куска до небывалых размеров.

10. Молочные продукты длительного хранения.

11. Майонез в пластиковых тарах.

12. Курица.

Особенно мужчинам нельзя употреблять куриное мясо, так как в него добавляют большое количество гормонов.

13. Плавленые сырки.

Они не усваиваются организмом, оседая в нашем организме мертвым грузом.

14. Ароматизированные чаи.

В них добавлено неимоверное количество красителей и кислот.

15. Майонез, кетчуп, соусы.

16. Картофельные чипсы, сухарики.

17. Соки в пакетах.

Ни о каких натуральных соках речь идти не может! В природе не существует столько фруктов, чтобы было возможным производить такое количество натурального сока. Не верьте упаковке и не поите соками из пакетов своих детей.

Источник fithacker.ru