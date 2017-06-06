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17 продуктов, способных убить человека
Известный врач-нутрициолог Ольга Бутакова составила список продуктов, употребление которых максимально приближает нас к смерти.
1. Глутамат натрия.
Продукты, содержащие добавку Е326, вызывают у организма зависимость. Сейчас эту добавку добавляют в самые неожиданные продукты, дабы «подсадить» население.
2. Сахарозаменители.
3. Транс-жиры.
Масло жирностью меньше 72% употреблять нельзя, это обыкновенный транс-жир.
4. Малосольная рыба в пластиковых тарах.
Малосольная рыба хранится недолго и только в масле.
5. Арахис.
Это генно-модифицированный продукт. В него вживляется ген петунии, чтобы его не атаковали насекомые.
6. Крабовые палочки (это обыкновенная соя, смешанная с крабовой эссенцией).
7. Крупы и каши с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным.
8. Вареные колбасы.
Они состоят из сои. В их составе жир и шкурка, которые маскируют под мясо и приправляют вкусовыми добавками.
9. Ветчина.
Вас не должен смущать весьма натуральный вид данной продукции, производители научились обманывать и здесь. Они накачивают небольшой кусок мяса гелем, который увеличивает размер куска до небывалых размеров.
10. Молочные продукты длительного хранения.
11. Майонез в пластиковых тарах.
12. Курица.
Особенно мужчинам нельзя употреблять куриное мясо, так как в него добавляют большое количество гормонов.
13. Плавленые сырки.
Они не усваиваются организмом, оседая в нашем организме мертвым грузом.
14. Ароматизированные чаи.
В них добавлено неимоверное количество красителей и кислот.
15. Майонез, кетчуп, соусы.
16. Картофельные чипсы, сухарики.
17. Соки в пакетах.
Ни о каких натуральных соках речь идти не может! В природе не существует столько фруктов, чтобы было возможным производить такое количество натурального сока. Не верьте упаковке и не поите соками из пакетов своих детей.
Источник fithacker.ru
Теги: Донбасс, жизнь, опасность, продукты
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