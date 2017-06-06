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8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ
1. Выехать раньше срока
Вы можете уехать поездом, отходящим на несколько часов или дней ранее того рейса, на который приобрели билет, без какой-либо доплаты. Конечно при наличии свободных мест.
2. Получить другой билет, если вы опоздали
Если вы опоздали на свой рейс, не покупайте билет. Вы имеете право возобновить действие билета на другой поезд при условии доплаты стоимости плацкарта в течение 24 часов.
3. Сойти с поезда на несколько дней
Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока действия билета, но не более чем на 10 суток.
Для этого нужно предъявить свой билет в кассе на станции остановки для проставления на нем отметки об остановке в течение 3 часов с момента прибытия на станцию вашего поезда. А при возобновлении поездки нужно будет оплатить лишь стоимость плацкарты билета.
4. Допустить ошибку в билетных данных
Те кто покупает билеты через интернет, в случае расхождения данных документа, удостоверяющего личность пассажира, с данными, указанными в билете, на одну букву в фамилии и на одну цифру в номере человек допускается к проезду.
5. Целиком занять нижнее багажное место
Преимущественное право для использования нижнего места для ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места – пассажир, проезжающий на верхней полке. Так что вы не обязаны ни с кем делиться своей нижней полкой.
6. Собаку-проводника провезти бесплатно и без документов
Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Он должен лишь иметь ошейник и намордник и находиться всегда рядом со своим хозяином.
7. Бесплатно пользоваться туалетом на вокзале
Туалет на вокзалах для пассажиров бесплатный. При предъявлении билета с вас не должны взимать плату за посещение туалетов по пути следования поезда. Так что не выбрасывайте свой билет, в том числе и электронный.
8. Попросить настольные игры
У проводника можно бесплатно попросить стакан, ложку, даже если вы не покупаете чай, вилку, набор ниток и иголок, предметы ухода за одеждой и обувью, медикаменты, а также настольные игры шашки, шахматы, домино.
Источник puteshuli.ru
Теги: Донбасс, пассажиры, поезд, услуги
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