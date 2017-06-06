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Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах
Жизни и здоровью детей, которые проживают на территории ведения боевых действий, угрожают не только обстрелы, но и различные взрывоопасные предметы. Особенность детского возраста – любознательность. И, несмотря на то, что уровень тревоги и страха у детей достаточно высокий, интерес и любопытство часто оказываются сильнее. Во избежание трагедии, родители обязательно должно провести беседу с ребенком, на доступном его возрасту языке, рассказать о возможной опасности и поведении в той или иной ситуации.
О том, как правильно это сделать, рассказывает Марина Сорокина, координатор Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Просто жесткие запреты, скажем, выходить из двора, ходить в посадку, поднимать подозрительные предметы, чаще всего не работают. Тон беседы обязательно должен быть доброжелательным, объяснения понятными, а инструкции четкими. Для закрепления результата, можно «проиграть» с ребенком экстренную ситуацию. Это поможет ему не растеряться в нужный момент.
Не избегайте разговоров о возможных опасностях. Многие родители в попытке уберечь детей от дополнительных тревог, страшась нанести ребенку дополнительную психологическую травму, стараются не обсуждать подобные темы дома. Это большая ошибка! Если вы будете спокойны во время подобного разговора, вы не причините вреда ребенку и можете предупредить гораздо большую опасность!
Как и что рассказать детям о взрывоопасных предметах?
Детям дошкольного возраста расскажите и покажите на картинках небезопасные предметы и предупреждающие знаки. Вместе посмотрите ролик, в котором подробно, в игровой форме малышу расскажут о минах и о том, как себя вести. Обязательно обсудите ролик с ребенком. Говорите спокойным, ровным тоном. Ведь цель не запугать ребенка, а предупредить его. Разыграйте сценку с игрушками. Хвалите и подбадривайте малыша, если он хорошо запомнил все, что вы ему рассказали и показали. Если не запомнил, не ругайте, а спокойно повторите еще раз «Зайка, наверное забыл, что делать, если он увидел непонятный предмет». Объясните малышу правила безопасности. Почему нельзя гулять в тех или иных местах, брать подозрительные предметы в руки и нести их домой. Всегда говорить взрослым, если увидел какой-то непонятный предмет.
В разговоре со школьниками и подростками избегайте строгих директивных указаний типа «Ты должен это прочесть и выучить наизусть, я проверю». Ребенок может среагировать протестом и, доказывая свою взрослость и компетентность, действовать прямо противоположно. Вы будете услышаны в том случае, если проявите интерес к теме и предложите ребенку исследовать все возможные детали вместе с вами. Откройте ресурсы в интернете, вместе изучите варианты возможных взрывоопасных предметов и все меры предосторожности. Подростки особо нуждаются в поддержке. Они чувствуют себя бессильными, не способными повлиять на ситуацию. Можете, проявив инициативу, вместе с подростком разработать и нарисовать плакат, который вы подарите школе. Объясняйте это тем, что самому ребенку крайне важно в такой ситуации владеть информацией и будет отлично, если он поделится этим с друзьями и одноклассниками. Ребенок почувствует собственную значимость. Такой проект поможет ему вернуть чувство контроля над ситуацией.
Источник fdu.org.ua
Теги: Донбасс, ребенок, мина, рассказ
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