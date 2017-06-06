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Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский

06.06.2017 08:32
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Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский

Евгений Комаровский, самый известный педиатр Украины, подверг резкой критике власти страны за то, что они не занимаются реформой здравоохранения.

Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке доктор написал о том, что, наверное, он опять пишет в пустоту, поскольку украинские власти не хотят останавливать процесс уничтожения, и ему ежедневно приходят страшные письма от украинцев. «Вы что, не от мира сего? Вы думаете, что вас это не коснется? Каждый третий из вас умрет от рака. И будете орать, выпрашивая обезболивающее. И скулить, и думать – а чего я молчал, когда не болело?», пишет педиатр. По его словам, совсем недавно он прогнозировал, что в Украине начнется эпидемия кори, но сыворотки в стране так и нет.

«Они упорно придумывают все новые и новые запреты и продолжают стравливать людей. Они глубоко убеждены в том, что именно эти запреты являются неотложными, а реформы здравоохранения могут подождать», добавил врач и посоветовал депутатам «одуматься, пока не поздно».



Теги: Донбасс, рак, мука, украинец
 
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