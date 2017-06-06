"Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"

06.06.2017 08:15

В соцсети развернулась острая дискуссия по поводу негативных мнений владельцев квартир о выходцах с Донбасса, которые не хотят сдавать им квартиры, как в Киеве, так и в других городах.

Об этом пользователи пишут в Facebook, комментируя пост жителя Днепра Артема Зайца, который пожаловался на беженцев, снимавших у него квартиру.

"Я бы никому не рекомендовал сдавать хату пролетариату, если сами вы не пролетарий. Опыт имеется, и вам такого опыта точно не захочется", - подчеркнул Заяц.

Он назвал своих квартиросъемщиков "человекообразными аскаридами".

"Эти гуманоиды за год засрали квартиру до состояния свинарника, прокурили стены до копченых обоев, полностью угробили мебель, много чего сломали и даже не попытались починить, и - самое неприятное - ряд ценных вещей тупо украли. После чего на цыпочках свинтили со всем наворованным скарбом, не забыв прихватить даже лампочки с ложечками. Даже дверную цепочку!" - рассказал арендодатель.

В ответ столичная журналистка Ольга Руденко написала, что "простые люди с Донбасса бывают очень разные, как и любые другие люди".

К дискуссии присоединился журналист Евгений Спирин, переехавший из Донецка в Киев, который иронично прокомментировал жалобы арендодателя на недобросовестных беженцев.

"Всегда так делаю. Вселяюсь в идеальные хай-тек хоромы белых господ, где блещут серебром вилки и ножи, струятся бархатные шторы и пышут жаром мягкой кожи диваны и кресла. А потом поджигаю все, ссу на пол и на мебель, прокуриваю и рублю топором. Серебро сдаю в ломбард, отдираю дорогой ламинат, бью кувалдой по плазме и топлю соседей, не закручивая итальянские краны", - написал Спирин.

Он подчеркнул, что арендодатели в 2017 году "почему-то возомнили, что можно делить людей по каким-либо признакам".

"И если белые господа не в состоянии при заселении оценить, кто перед ними, то они обязательно сделают упор на том, откуда человек. Вы уж нас простите, господа, что мы имели кармическую неосторожность народиться в своих Лугансках и Донецках", - отметил журналист.

Другие пользователи в своих комментариях возмущаются постом жителя Днепра.

"Ну да, а потом нормальным людям, как моей коллеге, не сдают жилье. Люди разные. Донецкие разные. Мне очень жаль, что в ФБ не встретишь историй - "сдали квартиру, и все нормально". Но каждый негативным опытом делится, и получается печальная картинка", - пишет Анастасия Голикова.

"Но такое может произойти, наверное, с любыми рептилоидами, не только с донецкими", - отметила Анна Кифенко.

В свою очередь другие пользователи рассказывают подобные истории о недобросовестных квартиросъемщиках с Донбасса.

"Ну, практически слово в слово как подруга моя рассказывала. Только там была богатая и поначалу "интеллигентная" семья, которая… прихватив ложечки-вилочки, не заплатив последние 900 грн за свет ("ой, я вас умоляю, не мелочитесь, это копейки, мы же у вас год жили"), переехала в свежекупленную квартиру на Исполкомовской. И честно, мне очень хочется сделать из истории другие выводы, не про Донбасс, потому что у меня прекрасные друзья оттуда. Но сложно", - написала Александра Охман.

Источник Обозреватель.