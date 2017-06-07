За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно

07.06.2017 16:05

В Раде решили ужесточить наказание интернет-провайдеров, которые неохотно банят запрещенные ресурсы. А сами сервисы и сайты придумывают новые способы обходить блокировки, равно как и их пользователи. «Вести» посмотрели, чем сейчас занимаются дети и молодежь на недоступных ресурсах, и были шокированы: опасные группы только расширяются.

Блокировать сложно

В департаменте киберполиции уже разработали рекомендации для провайдеров, как бороться с запрещенными ресурсами. «Самым эффективным методом является блокирование IР-адреса с помощью DNS и по URL. Более того, настройки оборудования по таким рекомендациям не требуют дополнительных финансовых затрат и покупки техники», — объясняют киберполицейские. Не остались в стороне и депутаты — в недрах парламента уже зреют изменения в законодательстве. В частности, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко готовит изменения, по которым провайдеров начнут штрафовать за «недоблокировку» сайтов (когда ресурс все равно остается доступным).

VPN-сервисы: чем они опасны для украинцев

При этом сами запрещенные веб-ресурсы не стоят на месте. На днях украинцам стали доступны некоторые сервисы «Яндекса» — карта и навигатор. Медиаэксперт Клим Братковский объясняет это так: «Как показала практика, блокировка по IР не всегда эффективна. Ведь существуют динамические IР-адреса, которые могут меняться не то что ежедневно, а ежеминутно. И даже если провайдер будет заходить ежедневно и блокировать новые адреса, тот же «Яндекс» будет и дальше их менять. И дорогое оборудование здесь не всегда поможет», — говорит Братковский.

По его словам, еще одна проблема — это формулировки в самом запрете. Крупные организации, предоставляющие услуги интернета, не являются провайдерами: «Они считают себя операторами, а в запрете речь идет о провайдерах».

Не уверены эксперты, что в Украине получится полностью блокировать все веб-ресурсы. «Все текущие блокировки сделаны «в лоб» — в указе президента четко перечислены местами даже гиперссылки на сервера, которые подлежат санкциям, — говорит руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко. — Провайдеры внесли эти сервера в стоп-лист и закрыли к ним доступ. Но по факту у «Яндекса» может быть множество других серверов. И остается возможность чуть-чуть менять имя и обходить блокировку. Насколько мне известно, сейчас СНБО разрабатывает порядок отслеживания таких вещей. Как только появится порядок того, как провайдеры должны отслеживать эти ссылки, проблема снимется. Потому что одно дело — штрафовать провайдеров, а другое — нужно разработать порядок того, что они должны блокировать, а потом уже наказывать за невыполнение. Но я не думаю, что удастся заблокировать эти сервисы полностью».

Массово обходят блокировки

Согласно исследованию компании TNS, посещаемость запрещенных сайтов резко снизилась. «Охват Vk.com, Ok.ru. Mail.ru и Yandex, уменьшился в 2–2,4 раза. Наиболее ощутимо падение началось 22 мая, когда большинство провайдеров включили блокировку», — посчитали в TNS.

Но эксперты говорят, что это не показатель. Ведь с помощью специальных программ украинцы заходят на запрещенные сайты, а отображаются как пользователи из США или Африки. «Были данные, что спустя какое-то время после блокировок было минус 15 млн пользователей из Украины. Но при этом увеличился поток из Голландии и других стран, а это все — украинские пользователи, которые воспользовались vpn-ресурсами, — объяснила нам глава совета ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова. — Говорить, что санкции провалились, пока рано. Чтобы понять всю картину, нужно, чтобы прошел хотя бы месяц».

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Травля с "клубничкой"

Одна из основных причин, по которой запретили российский «ВКонтакте», — то, что тут распространяли так называемые группы смерти, жертвами которых становились и украинские подростки. Однако как раз подросткам, которые давно уже на «ты» с интернетом и компьютерами, в отличие от их пап и мам, обойти запрет не составляет труда. И теперь в той же соцсети «ВКонтакте» появилась новая опасная мода, отслеживать которую взрослым и правоохранителям будет более сложно, ведь официально «ВКонтакте» заблокирована.

«Вести» обнаружили паблики, где администраторы вывешивают фото девочек-подростков не только эротического, но порнографического содержания. Подростки провоцируют сверстниц на демонстрацию интимных частей тела, а затем «сливают» их в группы на всеобщее обозрение участников, где те делятся впечатлениями от увиденного в уничижительной форме. В частности, одна из таких групп называется «Скромные Бровары». Среди жертв сливов были девочки, которым исполнилось 11–17 лет.

«Когда мы узнали об этих группах, то сразу подключили киберполицию, — говорит сотрудница службы по делам детей и семьи Броварской РОГА Евгения Малиборская. — Были исследованы личные страницы не только жертв, но и участников групп, в том числе и закрытых. Часто дети-жертвы даже не знали до скандала, что их фото гуляют по соцсети. Девочки себя фотографируют, потом отсылают эти фото своим возлюбленным, а впоследствии парни отдают эти фото в такие группы. Также были случаи общения по скайпу с теми, кого они считали своими друзьями, кому симпатизировали. Им говорят: «А расскажи, покажи» — и во время этого общения их «друзья» делали скриншоты, которые потом выкладывали в Сеть».

По ее словам, большинство из групп было создано самими подростками: «Чтобы их не выявили, они постоянно меняют названия, адреса, администраторов. А вот подписчиками закрытых групп оказались одни и те же мужчины, возрастом от 28 до 35 лет. Эти люди работают в отельно-ресторанном или туристическом бизнесе, мы это отследили по их страницам в соцсетях. А потом к девочкам могут поступать неприличные предложения или даже шантаж уже в реальной жизни». В киберполиции «Вести» заверили, что продолжают отслеживать «ВКонтакте» в «рамках своей компетенции».

Создали социальную сеть Ukrainians

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А пока российские соцсети подсчитывают «убывших» пользователей, в Украине не оставляют надежд создать украинскую соцсеть. Так, на днях запустилась новая соцсеть ukrainians.co. Ее разработали канадские программисты вместе с украинскими. При регистрации сервис предложил нам пройти авторизацию с помощью Facebook и перенес наши данные и фото. За три дня в соцсети появилось почти 30 тыс. пользователей. И это все, что вы можете узнать, зайдя на свою страничку в Ukrainians. Разработчики утверждают, что остальные сервисы («Новости», «Сообщения», «Друзья», «Музыка» и «Группы») станут доступны после того, как наберется 100 тыс. пользователей. Интерфейс очень напоминает «ВК».

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