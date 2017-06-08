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8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ
По церковному календарю это день памяти епископа Карпа. Считается, что этот святой покровительствует рыболовам.
Особенно хорошо 8 июня ловится карп, поэтому мужчины дружно выходили порыбачить.
Святой Карп был последователем апостола Павла. Впоследствии Карп стал епископом фракийского города Берии, который располагался на Балканском полуострове. Здесь он многих привел к христианству. Но иудеи не хотели мириться с его учением, поэтому жестоко убили епископа.
Поймать Карпа в этот день считалось большим успехом. Поскольку эта рыба известна своей хитростью и способна ускользать от приманки. В народе ее недаром прозвали «водяной лисой». Также в этот день крестьяне выносили домашнюю утварь на улицу и ставили под кусты шиповника. Считалось, что это растение способно убить неприятные запахи. Сами люди тоже были не прочь подышать цветом шиповника. Бытовало мнение, что таким образом можно избавиться от многих болезней и защититься от недугов.
На Карпа в городах и селах было принято приглашать в дом печника для профилактического осмотра печей и каминов.
Поговорки и приметы.
Хорошо уродил щавель – к теплому лету. Большие «тучи» комаров предвещало в конце месяца дождливую погоду. Много кузнечиков – к засушливым дням. Утки ныряют и купаются – к скорому дождю. Если на берега рек выползли раки, значит, в скором времени случится ненастье с сильным ветром, градом и дождем.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздник, приметы, обряд, традиции
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