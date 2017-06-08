Первый признак старения организма и начала болезней

08.06.2017 09:40

Попробуйте отгадать старинную загадку: кто сначала передвигается на четырех, после на двух ногах, а в конце на трех? Ответ прост – это человек. Будучи ребенком, не научившись ходить, ползает на четвереньках, взрослея, передвигается на двух ногах и в преклонном возрасте ходит, опираясь на палку. Вот такой невеселый ответ.

Неужели старость — это потеря способности нормально передвигаться?

Современные люди смирились с тем фактом, что после 30 лет физическая активность и гибкость тела снижаются. Что является причиной таких возрастных изменений и есть ли возможность убрать знак равенства между старением и увяданием?

Почему мы теряем гибкость?

Еще в прошлом веке ученые разработали соматическую теорию, в соответствии с которой все стрессы, неприятности и волнения, пережитые нами, начиная с детства, отражаются на состоянии нашего тела, оказывают влияние не только на психику, но и на мышцы и суставы, которые реагируют непроизвольными или рефлекторными сокращениями.

Что самое неприятное, мы не можем расслабить их с помощью одного лишь желания. В результате годам к тридцати, а иногда и ранее человек уже не помнит, что значит двигаться свободно. Эти изменения даже получили специальный термин: сенсорно-моторная амнезия. Именно она виновата в появлении ложного чувства старения. Одними из основных симптомов данного заболевания являются снижение эластичности мышц и связок, искривление позвоночника, хронические боли в суставах, хромота.

Но снижение гибкости проявляется не только внешне. Гораздо серьезнее то, что она приводит к нарушениям кровообращения и, как следствие, ухудшению обмена веществ – прямой дороги к различным заболеваниям.

Для избавления от стресса недостаточно одного расслабления, как утверждают психологи. Только ежедневная разминка и растяжка может победить ложное чувство старения, надолго сохранить высокую физическую и умственную активность. Тем более что многие специалисты утверждают, что в действительности не существует причин, по которым мы должны испытывать физические страдания в старости.

Что же происходит с нашим телом?

Физическая активность современных людей значительно снизилась. Этим мы обязаны работой в офисах и глобальной компьютеризацией.

Каждый день миллионы людей по 8-10 часов работают за компьютером, находясь в одном и том же положении. При этом мы так устаем, что даже не допускаем мысли подняться к себе на этаж без помощи лифта. Без ежедневных физических упражнений, в том числе на развитие гибкости, наши мышцы слабеют и теряют подвижность. Наши дети, глядя на нас, уже приучены к тому, что ухудшение здоровья и одеревенение тела – стандартный сценарий жизни.

Потеря человеком гибкости — первый признак старения организма и начала болезней.

Если вы когда-нибудь наблюдали за кошкой, то замечали, как часто она растягивает свое тело, без усилий, абсолютно естественно разминая мышцы, которые собирается использовать. К сожалению, этот природный инстинкт нами практически утрачен.

Проведите простой тест. После пятиминутной разминки основных мышц постарайтесь с прямой спиной в наклоне вперед дотянуться пальцами рук до пола. Ноги в коленях при этом не сгибайте. Если вам за 50 лет и это удалось – хорошо. Для тех, кто младше, хорошей оценкой считается возможность коснуться пола ладонями.

Однако, какого бы результата в тесте вы не достигли, развитие гибкости вплоть до шпагата возможно в любом возрасте!

Упражнения на растяжку помогут вернуть природную гибкость тела, улучшат состояние здоровья за счет увеличения поступления кислорода к мышцам и вывода из них продуктов распада. Укрепляются кости и связки, улучшается осанка, во много раз снижается вероятность заболевания остеопорозом и гипокинезией, нормализуется артериальное давление. Но, что самое важное, вы поверите в себя, свои возможности и силы, восстановите здоровье и активность.

Вы, наверное, замечали, что гибкий человек даже будучи физически усталым, сохраняет хорошее настроение и выглядит на удивление бодро. В то же время даже хорошо отдохнувший человек со скованными мышцами выглядит вяло и подавлено.

Запомните: гибкость – свойство приобретаемое. Занимаясь регулярно можно добиться серьезных результатов и сохранить их до глубокой старости. Есть только одно условие: постоянная работа над собой. Ведь однажды приняв душ, вы же не считаете, что этого достаточно до конца жизни?

С чего начать?

В интернете существует множество видео-уроков, посвященных растяжкам, которые абсолютно не подходят начинающим, поскольку даже исходное положение для многих упражнений невозможно принять, не обладая отличной гибкость. Кажется, что авторы таких уроков, добившись хороших личных результатов, утратили чувство реальности, забыв, с чего они сами много лет назад, начинали. Увидев в интернете короткий ролик, с успехами в растяжке молодых людей и сравнив свои возможности, не расстраивайтесь. Вы даже представить не можете, сколько времени им для этого понадобилось. Поверьте, у каждого за спиной не один год занятий гимнастикой или балетом.

Для начала выберите себе самый простой комплекс упражнений. Усложнять его будете по мере развития гибкости.

Конечно, самый надежный и безопасный способ – записаться в ближайший фитнес-клуб, но учитывая финансовое положение многих людей, предлагаем вам заниматься дома, используя видеоуроки или литературу, написанную квалифицированным специалистом.

Как правильно делать растяжку

1. Никогда не начинайте упражнения на растяжку без предварительного разогрева мышц в течение 10-15 минут (легкой аэробной нагрузки: бег, прыжки, приседания и т. д.). Даже люди-змеи, способные заплестись в клубок не позволяют себе этого. Только не перестарайтесь: если мышцы переутомлены, они плохо отзываются на растяжение.

2. Используйте как статические, так и динамические упражнения (махи и приседания) и никаких рывков.

3. Всегда держите спину прямую.

4. Никогда, запомните, никогда не выпрямляйте туловище, из наклона вперед держа ноги прямыми. Перед выпрямлением обязательно слегка сгибайте ноги в коленях. Так вы застрахуете себя от травм в области поясницы.

5. Начинайте с 8-10 повторов каждого упражнения или с 30 секунд статической растяжки. Не допускайте болевых ощущений или сильного дискомфорта.

6. Старайтесь расслабить ту мышцу, которую вы растягиваете, и сконцентрировать на ней внимание.

7. Вдох делайте, находясь в исходном положении, и выдыхайте во время растяжения.

8. Из растянутого положения выходите медленно и плавно.

9. Не спешите увеличивать нагрузку и не гонитесь за быстрым результатом.

10. Не ленитесь, выполняйте упражнения ежедневно и с удовольствием.

Но перед тем как приступить к практике физических упражнений, возвращающих телу гибкость, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом! При отсутствии противопоказаний, проявите настойчивость и терпение.

Не устанавливая для себя жестких сроков, вы приобретете завидную растяжку, а с ней — здоровье, уверенность в себе и хорошее настроение!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на econet.ru