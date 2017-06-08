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Текіла для лікування багатьох хворіб
Науковці пояснили, чому цей напій корисний. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Вживання текіли може допомогти вам зберегти ваші кістки здоровими, згідно з новим дослідженням учених з Мексики. Фахівці виявили, що речовини, які містяться в рослині під назвою агава, з якого робиться текіла, підвищує рівень кальцію і магнію в організмі – мінералів, які допомагають підтримувати силу і здоров’я кісток.
Щоб прийти до таких висновків, дослідники провели експерименти з мишами. Щоб викликати у гризунів остеопороз, фахівці видалили яєчники у самок мишей. Протягом 8 тижнів мишей годували цукрами з агави, після чого вчені вивчили зразки кісток для вимірювання поглинання мінералів і рівнів остеокальцину – білка, який вказує на виробництво нової кісткової тканини.
Було встановлено, що організм мишей, які споживали цукру з агави, синтезував майже на 50% більше білка остеокальцину в порівнянні з мишами з контрольної групи.
За словами експертів, такий цукор допомагає підвищити рівні кальцію і магнію при попаданні в товсту кишку, де вони взаємодіють з бактеріями в кишечнику. Молекули цукрів здатні захоплювати молекули кальцію і магнію, завдяки чому організм може скористатися поживними речовинами, які вже є недоступними для тіла.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, лечение
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