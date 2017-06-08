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Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде

08.06.2017 08:15
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Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде

Любите пить горячий шоколад?

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии призывают быть осторожными, так как они обнаружили, что горячий шоколад может содержать шокирующее количество соли – столько же, как морская вода, пишет healthyliving.com.ua.

Полученные данные показали, что употребление всего лишь одной порции горячего шоколада может быть аналогично употреблению упаковки чипсов по количеству содержащейся соли. Более того, количество соли в некоторых марках горячего шоколада в 16 раз превышает рекомендуемую дневную норму потребления соли. Из 28 категорий пищевых продуктов, проанализированных исследователями, только булочки содержали адекватное количество соли.

Было также установлено, что большинство людей регулярно потребляют на одну треть больше соли, чем рекомендуется. Медики напоминают, что избыток соли в рационе может привести к повышению кровяного давления, увеличив нагрузку на сердце, артерии, почки и головной мозг.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ученые, горячий шоколад
 
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