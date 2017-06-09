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Ці морепродукти покращують роботу мозку

09.06.2017 08:22
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Ці морепродукти покращують роботу мозку

Вчені розповіли, які дари моря необхідно їсти, щоб покращити розумову діяльність. Детальніше у "Країні Здоров'я"

Дуже корисно для здоров'я, особливо для мозку - вживати рибу. Давно відомо, що швидка і плідна робота мозку неможлива без Омега-3 і 8 амінокислот. Саме тому червона риба (лосось і сьомга), а зокрема дикий лосось, обов'язково повинні бути присутніми в раціоні кожної людини. Якщо їсти всього одну порцію риби в тиждень, то можна значно зменшити свої шанси на хворобу Альцгеймера.

У багатьох країнах тунець внесений до списку обов'язкових продуктів, які людина повинна вживати хоча б раз на тиждень, і це неспроста, адже тунець - один з найважливіших продуктів, що живлять мозок.

Будь-яка риба містить велику кількість корисного для мозку фосфору і надає ясність розуму йод.

Устриці - дуже корисний продукт для роботи головного мозку. Причина тому, високий вміст цинку і заліза, що дозволяє зберегти гостроту розуму і поліпшити здатність легко згадувати необхідні факти.



Теги: Донбасс, здоровье, мозг, польза, морепродукты
 
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