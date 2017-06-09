Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?

09.06.2017 20:27

Причиной болезни становятся как домашние продукты питания длительного хранения (консервы) – пища, которую большинство из нас считает самой безопасной, – так и, например, купленные в супермаркете сырокопченые колбасы, хранившиеся в неподходящих условиях. Самолечение ботулизма в ряде случаев может привести к гибели больного.

Ботулизм – тяжелейшее и опасное токсико-инфекционное заболевание, при котором поражается прежде всего нервная система вплоть до мышечного и дыхательного паралича. Главной причиной смерти больных ботулизмом является острая дыхательная недостаточность (остановка дыхания).

Виновник возникновения ботулизма – токсин, вырабатываемый бактериями клостридиями. Споры бактерий могут годами сохраняться в почве и служить источником заражения. Клостридии развиваются из спор при благоприятных условиях — длительном пребывании зараженного спорами продукта при комнатной температуре (выше 8оС) и без доступа кислорода.

Какие продукты могут быть источником ботулизма?

В большинстве случаев виновниками заражения ботулизмом становятся не хранившиеся в холоде домашние продукты питания и домашние заготовки на зиму, в которые попали споры клостридий. Вот самые опасные с точки зрения ботулизма продукты:

Маринованные грибы

Колбасные изделия, предназначенные для длительного хранения и приготовленные без соблюдения ГОСТов (сырокопченые, закатанные в банки)

Вяленая рыба

Мясные и рыбные консервы, особенно собственного приготовления

Тушенка, паштеты

Овощная и фруктовая консервация

Споры клостридий прорастают в бактерии, которые активно выделяют токсины в отсутствии кислорода (в условиях закрытой банки или оболочки), поэтому, например, маринованные грибы и овощи могут стать причиной инфекции, а квашенные – нет.

Можно ли заметить возбудителей ботулизма в продуктах?

«На глаз» вычислить опасный с точки зрения ботулизма продукт невозможно. Практически все пищевые продукты могут содержать споры возбудителей ботулизма. Чтобы они были уничтожены, мясо или рыба должны пройти специальную обработку. В промышленном производстве этот вопрос успешно решается. На домашней кухне очень сложно добиться идеальных условий приготовления. Если споры клостридий все-таки попали в мясные консервы или другие домашние заготовки на зиму, то в домашних условиях их уничтожить невозможно — ботулотоксин будет накапливаться в закрытой консервной банке при хранении ее в тепле.

Заболеть можно и от консервированных овощей, если вы плохо промыли их от земли. Если банка вздулась, ее обязательно нужно выбросить. Причем повторная обработка продукта не гарантирует, что вам удастся разрушить токсин и безопасно пообедать.

Также существует понятие «гнездовой ботулизм». Это значит, что часть продукта может быть заражена, а часть — нет. Соответственно, из трех человек, съевших, например, палку колбасы, ботулизмом может заболеть только один. При этом, при подтверждении у заболевшего ботулизма, обратиться за медицинской помощью остальные двое должны обязательно, даже при отсутствии жалоб.

Первые признаки ботулизма

В большинстве случаев признаки ботулизма появляются на 2-3 день после употребления зараженных продуктов питания. Однако, этот срок может составлять и 5-10 дней. Если же симптомы ботулизма появляются через 4-8 часов, это связано с попаданием в кровь большой дозы токсина и развитием тяжелой формы болезни.

К ранним признакам ботулизма относятся сухость во рту, резкое изменение остроты зрения (например, близорукий человек начинает видеть вдаль), двоение предметов, слабость, быстрая утомляемость, головокружение, побледнение кожи, рвота, вздутие живота, нарушение пищеварения. По мере развития заболевания проявляются такие симптомы:

Мышечная слабость, паралич

Нарушение дыхания. Оно становится частым и поверхностным

Учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления

Нарушения движений языка, глотания

Нарушение мимики, вызванное поражением лицевого нерва

Задержка мочеиспускания

Лечение ботулизма

Человека с подозрением на ботулизм нужно срочно госпитализировать в ближайшую больницу. Если лечение ботулизма не начато своевременно, то погибает до 25% больных.

В первую очередь пациенту проводят промывание желудка и кишечника, активно используют сорбенты. С учетом высокого риска возникновения внезапной остановки дыхания требуется круглосуточное медицинское наблюдение, возможно использование трахеостомии, подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основная задача лечения – нейтрализовать и вывести из крови токсины, продуцируемые бактериями. Для этого эффективно использовать сыворотку от ботулизма, которая нейтрализует циркулирующий в крови ботулотоксин (применяется моно- или поливалентный противоботулинический анатоксин). При необходимости для лечения ботулизма назначаются антибиотики и другие препараты.

Внимание! Если у вас появились описанные симптомы отравления, и при этом вы за последние дни употребляли сомнительные продукты длительного хранения, срочно обратитесь к врачу!

Источник: ru.likar.info