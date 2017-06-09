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Обійми з котами дуже небезпечні

09.06.2017 09:55
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Обійми з котами дуже небезпечні

Вчені назвали хвороби, якими можна заразитись від котів. Детальніше у "Країні Здоров'я

За словами вчених, близько 40% кішок є її носіями в різні періоди свого життя, самі не проявляючи ніяких ознак хвороби. Бартонелл Хенселі - одна з найбільш поширених бактерій на планеті. За найсвіжішими даними доповіді американських вчених Міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів Мічигану, щороку в США від лихоманки котячих подряпин хворіє близько 24 тисяч чоловік.

Найчастіше зараження відбувається в результаті подряпин або укусів. Бактерії можуть потрапити в організм людини з котячої шерсті через слизову оболонку - досить потерти очі після спілкування з кішкою. 

Переносниками, в основному, є кошенята, дорослі кішки рідше інфікують людей. Захворювання може протікати в легкій формі - у вигляді легкої висипу на місці подряпини або укусу. Симптомами хвороби є підвищена температура, озноб, лихоманка, нудота або блювота, запалення лімфатичних вузлів і загальна втома. Зазвичай лихоманка проходить досить швидко - за кілька тижнів, але при збереженні збільшених лімфовузлів лікарі можуть прописати антибіотики. У важких випадках може виникнути ущільнення в місці ранки, нагноєння, головний біль і набряки.



Теги: Донбасс, здоровье, кошка, опасность, кот, объятия
 
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