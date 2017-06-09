Все рубрики раздела
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
Обійми з котами дуже небезпечні
Вчені назвали хвороби, якими можна заразитись від котів. Детальніше у "Країні Здоров'я"
За словами вчених, близько 40% кішок є її носіями в різні періоди свого життя, самі не проявляючи ніяких ознак хвороби. Бартонелл Хенселі - одна з найбільш поширених бактерій на планеті. За найсвіжішими даними доповіді американських вчених Міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів Мічигану, щороку в США від лихоманки котячих подряпин хворіє близько 24 тисяч чоловік.
Найчастіше зараження відбувається в результаті подряпин або укусів. Бактерії можуть потрапити в організм людини з котячої шерсті через слизову оболонку - досить потерти очі після спілкування з кішкою.
Переносниками, в основному, є кошенята, дорослі кішки рідше інфікують людей. Захворювання може протікати в легкій формі - у вигляді легкої висипу на місці подряпини або укусу. Симптомами хвороби є підвищена температура, озноб, лихоманка, нудота або блювота, запалення лімфатичних вузлів і загальна втома. Зазвичай лихоманка проходить досить швидко - за кілька тижнів, але при збереженні збільшених лімфовузлів лікарі можуть прописати антибіотики. У важких випадках може виникнути ущільнення в місці ранки, нагноєння, головний біль і набряки.
Теги: Донбасс, здоровье, кошка, опасность, кот, объятия
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- До 2020 года Украина достигнет стандартов НАТО, - МИД11:30
- В Москве трагически погибла внучка Хрущева11:20
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Куда поехать летом: 10 лучших мест для отдыха за границей11:00
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании10:40
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?