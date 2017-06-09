Профилактика депрессии: 10 советов

09.06.2017 09:48

Все мы знаем, что любую болезнь гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Но, мало кто применяет это простое правило и к такому душевному заболеванию, как депрессия. К сожалению, современное общество не готово принимать тот факт, что депрессия является самой настоящей болезнью, и поэтому о профилактике задумываются лишь единицы.

Но, депрессия наравне с телесными заболеваниями, может серьезно навредить человеку. У заболевшего человека ограничиваются возможности, он вынужден сменить образ жизни, и в некоторых случаях, депрессия приводит к самому страшному исходу. По этой причине, очень важно заботиться не только о своем теле, но и о душе. Сегодня мы рассмотрим 10 советов, которые помогут вам защитить себя от этого расстройства.

1. Придерживайтесь режима сна.

Каждый человек иногда переживает не лучшие моменты в жизни, или сталкивается с проблемами или задачами, с которыми нужно справляться в ущерб собственными отдыху. Такие периоды неизбежны, но несмотря на это, важно постараться и стабилизировать свой режим отдыха. Полноценный сон, не менее 6 часов в сутки, просто необходим, так как в этот период протекают самые важные восстановительные процессы. Это не просто перезагрузка всей нервной системы. Это полное обновление. Все ресурсы нервной ткани, которые были исчерпаны или повреждены в течение дня, восстанавливаются в процессе сна. Поэтому, лучшее профилактическое средство от депрессии – полноценный и регулярный сон.

2. Придерживайтесь сбалансированного питания.

Получать все необходимые вещества для нормальной работы организма, можно из разнообразных продуктов, не прибегая к помощи специальных препаратов и пищевых добавок. Кальций и магний – это основные компоненты, которые участвуют в восстановительных процессах, протекающих в клетках нервной ткани. Но, и другие вещества тоже необходимы, поэтому сбалансированное питание, использование разнообразных продуктов, в которых сохранились витамины и минералы, поможет избежать депрессии и сохранит вашу нервную систему в здоровом состоянии.

3. Подружитесь с активностью.

Ученые заметили удивительную особенность – 80% людей, страдающих от депрессии, признались, что вели малоподвижный образ жизни. Какая связь? Прямая! Во время движения наш организм насыщается кислородом, активнее работает иммунная и эндокринная система. Лимфа – одна из главных жидкостей в организме, так как она занимается задачей выведения всего ненужного. Кровь не менее важна, но она может циркулировать по телу, даже независимо от нашей активности, пусть и не так интенсивно. Но, активное движение лимфатической жидкости по сосудам возможно только благодаря напряжению мышц. Мышцы – это своего рода насос для лимфы. Загрязненный организм – слабый организм. Из-за скопления токсинов нарушается работа абсолютно всех органов и систем, и страдает прежде всего человеческая психика. Спорт и активный образ жизни могут не только предотвратить развитие депрессии, но и оздоровить ваш организм и укрепить защитные механизмы.

4. Чаще смейтесь!

А повод найдется всегда, если мы только этого захотим. То, что смех продлевает жизни, мы слышали уже много раз. Но, как же связан смех и профилактика депрессии? На самом деле все очень просто! Смех, радость и прочие проявление подобных эмоций, даже легка улыбка, способны запустить в организме выработку эндорфинов. Это такие гормоны, которые отвечают не только за хорошее настроение, но и за лучшую концентрацию, ощущение счастья, энтузиазм. Поэтому, используя любую подходящую возможность для того, чтобы похохотать от души, вы можете предотвратить депрессию.

5. Информационная диета.

Если вы скушаете вкусное и сочное яблоко, то попадая в желудок, оно начнет влиять на ваш организм. Ферменты, содержащиеся в желудочном соке, начнут разделять съеденный продукт на составляющие, и эти компоненты будут отправлены с током крови по всему организму, питая каждую клетку и принося ей пользу. Если вы скушаете протухший бутерброд, процесс будет таким же, только по кровеносным сосудам к клеткам всего организма отправятся не полезные вещества, а яды и токсины. Они будут отравлять клетки, выводить из строя важные органы и ухудшать состояние. Это просто сравнение, ведь наша душа устроена тоже таким же образом. Если вы будет «кормить» свой мозг полезной и позитивной информацией, то ваша душа будет процветать и совершенствоваться в гармонии. Если же вы будете отравлять свою психику негативной информацией, засоряющей ваш мозг, отравляющей душу, то результат может быть плачевный. Из этого можно сделать простой вывод – чтобы предотвратить депрессию, нужно правильно выбирать «пищу для ума».

6. Занятость.

Но, не просто занятость! Если загрузить себя делами, не вызывающими интереса и не дающими ощущение самореализации, ничего хорошего из этого не будет. Но, если занять свой каждый день чем-то интересным, и избавить себя от необходимости «убивать время», можно избежать развития депрессивного расстройства. Найдите для себя такие занятия, которые смогут вдохновлять, заставлять забывать обо всем и получать удовольствие. Это поможет сохранить психическое и эмоциональное здоровье.

7. Окружите себя красотой!

Специалисты арт-терапии утверждают, что окружающая нас картина оказывает сильное воздействие на наше психическое и эмоциональное состояние. Возможно, вы и сами заметили, что оказываясь в каком-либо малопривлекательном месте, вы чувствуете, что такая обстановка вас угнетает. И наоборот, когда мы оказываемся среди красоты, мы чувствуем легкость, прилив сил, улучшение настроения. Специалисты рекомендуют использовать этот простой принцип для профилактики депрессии. Как можно окружить себя красотой? Кроме того, что мы можем сделать в своем доме и офисе, можно также использовать совершенство природы. Чаще выбирайтесь в красивые места, где вы сможете не только получить эстетическое удовольствие, но и напитаться мощной энергетикой.

8. Не копите эмоции!

Независимо от того, что вы чувствуете, не позволяйте этому становиться бомбой замедленного действия внутри вас. Каждая эмоция дана нам для того, чтобы прожить ее и отпустить после того, как она выполнила свою задачу. Переживая страх, отпускайте его, как только он помог вам избежать возможных опасностей. Переживая разочарование, избавляйтесь от этого чувства, ведь оно выполнило свое предназначение – избавило вас от иллюзий. Так и со всеми остальными чувствами – отпускайте их, чтобы сохранить психическое здоровье и нормальное эмоциональное состояние.

9. Рисуйте!

Целительный эффект арт-терапии заключается еще и в том, что с помощью простого рисования человек может освобождаться не только от того, что он осознает, но и от подсознательного. Те эмоции, боли, переживания, которые мы, возможно даже не осознаем, или спрятали настолько глубоко, что от них сложно освободиться, могут быть высвобождены благодаря краскам и чистому листу бумаги. Поэтому, даже если вы считаете, что у вас нет никакого таланта к художеству, старайтесь находить время на то, чтобы просто что-то порисовать – это хорошее профилактическое и лечебное средство против депрессии.

10. Не оставайтесь в одиночестве.

Человеку, чтобы оставаться здоровым, нужно восполнять базовые, то есть основные потребности. Когда речь идет о телесном здоровье, это потребности нашего организма – еда, чистота, сон, отдых. Но, не стоит забывать о том, что наша душа тоже имеет свои потребности, и кто, если не мы, позаботиться о их восполнении? Одна из основных потребностей души – общение, построение хороших отношений. Поэтому, как бы трудно вам ни было, старайтесь находить время на то, чтобы общаться с друзьями и близкими людьми, вкладывайтесь в развитие отношений с ними. Это тоже один из элементов поддержания душевного здоровья и равновесия.

Елена, www.vitamarg.com