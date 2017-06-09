Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают

09.06.2017 07:58

Говорят, правила существуют, чтобы их нарушать. Возможно, но это точно не о ресторанном этикете. Каких правил следует придерживаться, чтобы не прослыть невоспитанным человеком на деловом ужине или свидании?

Правило №1: инициатива должна быть в руках мужчины

Современные женщины привыкли брать инициативу на себя. Но делать этого точно не стоит! Если мужчина приглашает даму в ресторан, он всегда входит первым и первым проходит к столику, а спутница следует за ним. Это правило часто нарушается, потому что мужчины уверены: даму следует пропускать вперед. Но не путайте это с деловыми встречами, где инициатором вполне может быть женщина.

В деловой среде первым подходить к столику будет тот, кто является организатором встречи. Однако это правило не распространяется на личную и повседневную жизнь. Кроме того, девушке не следует самостоятельно заказывать блюда: о своих пожеланиях она должна рассказать спутнику, который напрямую контактирует с официантом.

Правило №2 нельзя поправлять прическу и макияж

Вы наверняка не раз видели девушек, поправляющих макияж или прическу за столиком в кафе, и даже делали так сами? Согласно правилам этикета, приводить себя в порядок следует в специально предназначенном месте — туалетной комнате, а делать это прилюдно — моветон. Если вы пришли на какое-то мероприятие в ресторан, позаботьтесь о своем внешнем виде заранее, перед тем, как войдете в зал.

Делать это в процессе трапезы или во время смены блюд не стоит: это некрасиво. А вот перед тем, как вы собираетесь покинуть какое-либо место, абсолютно оправданно вновь поправить свой образ: помаду, блеск для губ, тон, прическу, которая могла быть повреждена за время застолья или танцев. Правда, делать это тоже стоит не за столом.

Это простое и понятное правило нарушается постоянно. Будьте крайне аккуратны с этим, особенно на бизнес-встречах и переговорах.

Правило №3: не нужно пользоваться телефоном на встрече

Разговоры по телефону за столом, переписка или листание соцсетей — это наболевший вопрос! Важно помнить, что смартфон мешает человеческому общению, независимо от того, с кем вы встречаетесь. Он является серьезным раздражителем и предметом бесконечных споров. Поэтому сейчас существует негласное правило — быть аккуратным в использовании телефонов.

Если нет острой необходимости доставать смартфон во время встречи (не имеет значения — делового или светского характера), лучше этого не делать, чтобы не нарушить атмосферу и не обидеть собеседника. Если вы хотите показать какие-то фотографии или видео друзьям и коллегам, это можно сделать до или после трапезы.

И еще в ресторане мобильный телефон должен находиться в беззвучном режиме. Выкладывать мобильный на стол можно только в том случае, если вы ждете важного звонка. Об этом нужно предупредить тех, с кем вы трапезничаете, и заранее извиниться.

Правило №4: не стоит класть сумку на стул или на колени

Нельзя ставить сумку себе на колени или за спину на свой стул. Небольшой красивый клатч, в принципе, еще можно положить на стол, а объемную сумку лучше всего повесить на спинку стула или поставить на пол. В статусных ресторанах для сумочки специально подают стульчик. Как вариант, у вас с собой может быть специальный крючок, который легко вешается на стол или стул, а на него уже сумка — это соответствует правилам этикета. Мужчины в любом случае ставят сумки, портфель на пол.

Правило №5: не следует торопиться и суетиться

Обращайте внимание на свою жестикуляцию. Не нужно постоянно размахивать руками. Также во время разговора старайтесь избегать суетливых движений, не стоит постоянно поправлять одежду, скатерть, теребить салфетку.

Долго ждали заказ и сильно проголодались? Не нужно набрасываться на еду. Более того, если заказ еще принесли не всем, приступать к собственной еде — проявление неуважения.

Правило №6: не надо мешать официанту выполнять свои обязанности

По правилам этикета не стоит брать из рук официанта вилки, тарелки и прочую посуду. Дайте ему возможность самому исполнить свои обязанности: поставить тарелку перед вами, налить вина. Также не стоит в конце ужина складывать тарелки стопочкой и подавать их официанту. Не поднимают и упавшие на пол приборы, салфетки.

Правило №7: используйте салфетки только по назначению

Раз и навсегда стоит запомнить, что место тканевой салфетки, которую вы, как только садитесь за стол, берете в руки — только на ваших коленях. И нигде больше! Ни в коем случае не нужно заправлять ее за воротник или вешать на стул. Можно ли промокать ею рот? Только в том случае, если на столе не стоят обычные бумажные салфетки (о них стоит спросить официанта).

Правило №8: не кладите мусор в пепельницу

Мелкие кости от мясных блюд и косточки от фруктов не кладут сразу на тарелку. Надо переложить их на ложку или вилку, а затем положить на блюдо. Косточки от фруктов кладут на блюдце, а кости от мяса — на край мелкой тарелки. И, конечно, ни косточки, ни использованные салфетки, ни жвачку не кладут в пепельницу! В пепельнице могут быть только окурки.

Правило №9: не используйте зубочистки

Вообще по правилам этикета зубочистки не должны стоять на столе. Их могут приносить по требованию гостей в ресторане. Но и это не значит, что вы имеете право прилюдно ковырять в зубах. Извинитесь и выйдите из-за стола, зайдите в туалетную комнату.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.passion.ru