Тест: что скрывает ваше подсознание

09.06.2017 21:05

Этот простой, но очень необычный тест основан на подсознании человека. Выбирая понравившуюся бабочку, вы неосознанно показываете черты вашего характера. Тест также интересен тем, что работает больше подсознание, чем осознанные чувства.

Итак, выберите бабочку, которая вам больше всего приглянулась.

Бабочка №1

Вы открытый человек, доверяете людям. Окружающим нравится с вами общаться, они тянутся к вам, как к источнику света. Вас с уверенностью можно назвать гармоничной личностью.

Бабочка №2

Вы интересная, яркая и неординарная личность, которая умеет себя презентовать. Но проблема в том, что в глубине души не все так красиво и ясно, как можно охарактеризовать вас снаружи. Сомнения, тревога и неуверенность — ваши частые спутники. Иногда вы бываете груб и жестоки.

Бабочка №3

Вы вспыльчивый и очень эмоциональный человек. Мыслите неординарно, креативно и ко всему подходите с творческой точки зрения. Ваши поступки часто очень сильно удивляют окружающих. С вами непросто общаться.

Бабочка №4

Вы боитесь проявить себя. Предпочитаете отмолчаться, отсидеться, чем высказать свое мнение, которое часто бывает очень к месту. Вы неуверенны в своих силах.

Бабочка №5

Вы инфантильный человек, часто ведете себя, как настоящий ребенок. Эгоцентричны, ранимы, обидчивы. Искренне считаете, что мир крутится вокруг вашего “Я”. Всегда требуете внимания от окружающих. Вероятно, долгое время вам не давали проявить себя, поэтому вы не чувствуете себя хозяином своей собственной жизни.

Бабочка №6

Вы необычный человек. Бываете активным и пассивным. Можете быть грустным и веселым одновременно. Всегда общаетесь только с теми, кто интересен вам. Бывает, что тревожитесь по пустякам.

Бабочка №7

Вы не доверяете людям, относитесь даже к близким с настороженностью. Кроме того, вы очень конфликтны. Часто окружающие стараются держаться от вас подальше.

Бабочка №8

Вы очень общительный человек, всегда стремитесь обзавестись контактами. Людям с вами легко и просто. Продолжайте в том же духе!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на marketium.ru