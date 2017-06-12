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Дієвий спосіб охолодження у спеку

12.06.2017 18:30
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Дієвий спосіб охолодження у спеку

Одним з найбільш простих способів охолодитись є вживання прохолодних продуктів. Серед таких продуктів може бути морозиво, йогурт, молоко або ж фрукти.

Якщо ж ви надаєте перевагу питтю, тоді вживання чистої прохолодної води або гарячого трав'яного чаю дозволить легко попередити перегрівання організму.

Душ, холодні ванночки для рук та ніг, обтирання та компреси також дозволять попередити перегрівання та полегшити своє самопочуття під час спеки.

Використання лише одягу з натуральних тканин також дозволить полегшити самопочуття у спеку, також можна зволожувати свій одяг за допомогою звичайної чистої води.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, советы, жара
 
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